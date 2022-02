2022 Est-Elle l’Année Idéale Pour Investir Dans le Bitcoin

2021 a incontestablement été une bonne année pour le Bitcoin. Cette monnaie virtuelle a augmenté de près de 70% depuis le début de l’année. Et cela a augmenté la valeur de l’ensemble du marché des crypto-monnaies à 2 000 milliards de dollars. Dans le même temps, la première société de crypto-monnaie est entrée en bourse, les banques de Wall Street augmentant leur participation au secteur de la crypto-monnaie. Les États-Unis ont également approuvé le premier fonds négocié en bourse lié au Bitcoin.

Cependant, ces derniers temps, les fluctuations de prix et la surveillance réglementaire ont affecté les perspectives de cette crypto-monnaie. Certains experts ont même averti que le marché du Bitcoin pourrait s’orienter à la baisse. Néanmoins, certains soutiennent que 2022 est la meilleure année pour investir dans cette monnaie virtuelle. Voici pourquoi les investisseurs devraient envisager d’ajouter le Bitcoin à leur portefeuille d’investissement.

Le Bitcoin Reste Le Leader De l’Espace Cryptographique

La plupart des individus veulent investir dans des actifs ayant le plus fort potentiel pour apporter de meilleurs rendements. Si le monde compte de nombreuses crypto-monnaies, certaines sont de meilleurs investissements que d’autres. Le Bitcoin a toujours surperformé les autres monnaies numériques. Bien que rien ne garantisse le succès de cette monnaie virtuelle, ses performances ont été meilleures depuis sa création. Et ses atouts uniques la rendent plus robuste que les autres actifs numériques existants.

Le Bitcoin Se Renforce

Les développeurs introduisent de nouvelles monnaies numériques presque quotidiennement. Cependant, le Bitcoin se renforce également, bien qu’il soit un acteur majeur depuis plus de dix ans. Aujourd’hui, les individus utilisent le Bitcoin pour résoudre certains des problèmes liés à l’argent conventionnel.

Certains reprochent au Bitcoin de nuire à l’environnement en consommant beaucoup d’énergie lors du processus d’extraction. De même, certains affirment que la vitesse de transaction du Bitcoin est plus lente que celle des méthodes de paiement traditionnelles. Sa mise à l’échelle est donc compliquée.

Cependant, le réseau Bitcoin s’efforce d’améliorer la vitesse des transactions. De même, les mineurs explorent des moyens plus efficaces sur le plan énergétique pour extraire des Bitcoins. Tout cela va permettre au Bitcoin de séduire davantage d’investisseurs et d’augmenter le rendement potentiel des investissements en Bitcoin.

Le Bitcoin Gagne En Utilité Dans Le Monde Réel

Au départ, la spéculation était la base de la valeur du Bitcoin. Le Bitcoin n’avait pas d’utilité dans le monde réel, et les individus l’achetaient sur des plateformes comme Application Yuan Pay Group parce qu’ils croyaient en son potentiel. Ces échanges de crypto-monnaies permettent aux individus d’acheter et de vendre des Bitcoins avec de l’argent fiduciaire.

Cependant, les choses changent, le Bitcoin gagnant en utilité dans le monde réel. Par exemple, le Bitcoin est en train de devenir un moyen de paiement largement accepté. Récemment, cette crypto-monnaie a atteint les délais lorsque le Salvador en a fait une monnaie légale.

Qui plus est, cette crypto-monnaie gagne en popularité dans les jetons non fongibles et la finance décentralisée. La finance décentralisée est principalement en train d’exploser avec près de 94 milliards de dollars dans les projets De-Fi.

Réglementations Potentielles

Certaines personnes n’investissent pas dans le Bitcoin ou ne l’utilisent pas en raison de l’absence ou du manque de réglementation. Cependant, les régulateurs ont déjà fait jouer leurs muscles sur les monnaies virtuelles. Par exemple, la Chine a interdit les activités liées aux crypto-monnaies. Les autorités américaines ont sévi contre certains aspects du marché des crypto-monnaies. Les analystes s’attendent donc à ce que la réglementation des crypto-monnaies soit une question cruciale cette année pour ce secteur.

Plus de personnes voudront comprendre et probablement investir dans le Bitcoin avec la réglementation croissante. Et cela augmentera sa valeur car cela fera du Bitcoin un actif plus grand public.

Réflexions Finales

Le Bitcoin et les autres actifs virtuels deviennent de plus en plus populaires. Cependant, cela n’en fait pas un investissement parfait pour tout le monde. Le Bitcoin reste un actif virtuel risqué en raison de sa volatilité. Bien que son adoption et ses utilisations augmentent, la plupart des individus ne voient pas l’utilité de cette monnaie virtuelle dans le monde réel. Le Bitcoin et les autres monnaies virtuelles restent hautement spéculatifs.

Qui plus est, on ne sait pas comment les réglementations gouvernementales affecteront le Bitcoin. Ainsi, certains sceptiques considèrent le Bitcoin comme une bulle qui pourrait éclater à tout moment. De manière générale, personne ne sait comment le marché des crypto-monnaies va évoluer. Néanmoins, certains experts pensent que le Bitcoin, sa technologie sous-jacente et d’autres monnaies numériques pourraient changer le monde. Ainsi, ils encouragent davantage de personnes à investir dans le Bitcoin en 2022.