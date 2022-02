Recommandations pour choisir son premier vapoteur

Vous ne connaissez toujours pas la tendance du vapotage ? La première chose que vous devez savoir est que vapoter n’est pas fumé. Alors que les vaporisateurs produisent de la vapeur, les cigarettes libèrent de la fumée. Pour fonctionner, un vaporisateur se charge de chauffer un liquide (il peut contenir ou non de la nicotine) et c’est ainsi que la vapeur sera générée. En principe, cet outil fonctionne en chauffant et non en brûlant comme une cigarette se brûle avec un briquet.

Selon certaines références, vapoter est jusqu’à 95% plus sain que fumer, mais il est important de faire confiance à un bon vapoteur pour se procurer cet appareil. Aujourd’hui, on trouve facilement une boutique en ligne qui propose toutes sortes de modèles, adaptés à ce que recherchent les utilisateurs. De nombreux produits de vapotage sont vendus à des prix abordables, et aujourd’hui, acheter cigarette puff en gros est un jeu d’enfant. Ainsi, de nombreux magasins de vape importent des produits de l’étranger et les revendent dans notre pays, rendant le prix des produits de vape plus abordable. Désormais, ce ne sont plus des produits exclusifs accessibles uniquement à une poignée de personnes.

Mais il y a d’autres critères qu’il faut prendre en compte, et que nous allons détailler dans les lignes suivantes :

Sur quoi doit-on se baser pour choisir un vapoteur ?

Vapoteur mécanique ou électronique ?

Si vous débutez dans ce monde, vous vous sentirez peut-être dépassé par le nombre de termes que vous devrez connaître. La première question à laquelle il faut répondre est de savoir si vous êtes intéressé par un vapoteur mécanique ou électronique. Les mods électroniques se caractérisent par une puce qui contrôle la puissance et peut être réglée automatiquement ou manuellement. Ils peuvent être un peu plus chers, mais ils nous donnent plus de contrôle sur l’appareil. En revanche, les mods mécaniques ont un fonctionnement plus simple : lorsqu’on appuie sur le bouton fire, le circuit se ferme et le courant atteint la résistance, provoquant l’émission de la chaleur nécessaire. Ils sont un peu plus délicats et nécessitent plus d’entretien.

Pod ou mod ?

Les pods sont des appareils plus compacts et plus faciles à utiliser. Ils peuvent être combinés avec des sels de nicotine et sont utilisés pour le type de vapotage bouche-à-poumon. Les mods ont une puissance très élevée, ils ne sont donc pas recommandés pour la consommation de nicotine (l’absorption de celle-ci peut être très élevée). Ces appareils utilisent généralement des liquides avec un taux minimum de nicotine (entre 0 et 6 mg/ml).

Batterie

C’est cette partie de l’appareil qui a pour fonction de produire l’évaporation. Ils sont construits en lithium et peuvent être placés à l’intérieur ou à l’extérieur. Nous devons nous assurer que la batterie est de qualité, car c’est un élément crucial pour le bon fonctionnement de l’appareil.

Atomiseurs

C’est la zone de l’appareil où se trouve la résistance et où se produit l’évaporation du liquide. On peut trouver des atomiseurs RDA (ils n’incluent pas le réservoir de liquide), RTA (ils ont un réservoir de liquide), RDTA (une combinaison des deux types précédents), GPA (ils ont un module réparable situé au milieu du réservoir) ou des cartomiseurs/clearomiseurs.

Liquide

Quant aux liquides à consommer, le plus courant est qu’ils sont constitués de propylène glycol, de glycérine, d’arômes et éventuellement de nicotine. Chaque liquide aura ses propres ingrédients, ils devront donc être étudiés en détail.

Suivez ces clés et vous pourrez obtenir votre premier vapoteur sans crainte de vous tromper. Et pour un dernier conseil, si vous essayez d’ouvrir votre propre magasin de vapotage, vous pouvez acheter Chine puff en gros via des sites de vente en gros réputés comme Dhgate. J’espère que les informations contenues dans cet article sont utiles et merci de votre lecture.