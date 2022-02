Immonde ! une bande dessinée d’Elizabeth Holleville

Immonde ! est une bande dessinée singulière, d’Elizabeth Holleville, parue aux éditions Glénat, fin janvier 2022. Un récit de série B horrifique, qui vient aussi aborder des sujets d’actualité, comme le réchauffement climatique, la pollution, le nucléaire, l’adolescence, la sexualité…

Sur une route déserte, dans pleine forêt, tout semble paisible. Mais à travers les bois, une silhouette apparaît. Une vieille femme s’approche, l’air répugnant, féroce… Sur un skate, poussé par son ami, une jeune fille filme avec son portable et félicite la grand-mère ! Puis, elle demande à son ami d’accélérer. Le jeune homme s’exécute, ils tombent, tous deux, à la renverse. Un peu plus tard, ils rentrent tous les trois de leur tournage. Camille donne un Cola à sa grand-mère, tandis que Jonas lui demande quelque chose. Il veut savoir ce que préfèrerait son amie entre ne plus pouvoir boire que du coca ou se nourrir exclusivement de bonbons ! Ils s’amusent et arrivent bientôt à Morterre. A l’abribus, des jeunes s’amusent et se moquent d’eux à leur passage. Camille se demande pourquoi ils ne sont pas congelés au moment de l’adolescence…

Le récit, de 240 pages, est découpé en trois chapitres, permettant ainsi une lecture plus fluide et entrecoupée, si besoin. L’univers est riche, curieux, inquiétant, avec trois jeunes gens, adolescents, qui tentent de s’occuper, mais aussi de découvrir quelques secrets autour de l’usine de la ville. L’histoire est bien menée, captivante, effrayante, déroutante, proposant quelques sujets sérieux d’actualité, notamment autour de la nature et de l’environnement. Cependant ces sujets ne sont pas forcément approfondis, le surnaturel prenant rapidement le dessus. L’adolescence, la sexualité et le deuil sont aussi des sujets abordés, dans cette bande dessinée, qui reste plaisante et curieuse à découvrir. L’intrigue est bien menée, peut-être pas assez approfondis, mais offrant malgré tout son lot de suspense, d’enquête, de questionnements, de réflexions et d’horreurs. Le dessin est assez simples, posé, mais captivant, avec un choix de couleurs, pour une ambiance particulière.

Immonde ! est un album riche et dense, plus de surprises et d’horreurs, des éditions Glénat. Un récit effrayant, dénonçant, à sa manière la pollution, les méfaits du nucléaire et l’extraction de précieux minerais, au détriment de la planète et de la vie.