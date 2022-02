Le décor de Lorinn et Lorindell :

Un chat qui court au milieu d’une forêt dense …

L’animal saute sauvagement sur un pauvre oiseau sans défenses, et l’entraîne inerte dans les buissons. Un hibou s’envole pour retrouver sa proie quelques mètres plus loin : un lapin bien dodu, surpris par l’attaque soudaine de cet oiseau de nuit. Mais, soudain, ce qu’on croyait être un chat et un hibou, se transforme en une gigantesque silhouette, glissant sur le chemin d’un grand château lugubre. Ce n’est autre que la propriétaire du château : une sorcière vile, ayant trouvé son repas pour son dîner.

Elle s’affaire, devant son grand chaudron : un peu de viande, une tête d’ail, des épices …. sans oublier de la magie, pour un délicieux fumet !! Tandis qu’elle est en joie devant son met ensorcelé, elle est dérangée par quelques bruits au dehors.

Sur le chemin, près de son château, se tient un jeune freluquet. Prince? Vagabond? Qu’importe !!! Il ne lui faut qu’une minute pour effrayer et éloigner cette créature qu’elle juge inutile. Car, ce qui l’importe, ce sont les jeunes filles innocentes, dont elle fait l’étrange collection, après les avoir transformées en oiseaux et enfermées dans de petites cages, qu’elle consigne dans une des pièces de son château !!!

Aussi, lorsque le jeune et beau Lorinn, déclare sa flamme à sa bien aimée, la belle Lorinndell, et qu’ils vont fêter leur amour pur dans la forêt, c’est une nouvelle opportunité d’agrandir la collection de cette horrible sorcière !!!!

Cet amoureux parviendra-t-il à retrouver et libérer son grand amour ??

Le point sur la BD :

On vous a déjà parlé de cette série d’œuvres destinées aux plus jeunes, s’appropriant, un à un, les contes de Grimm en les réactualisant. Le cinquième opus de la série se concentre sur un récit magique de sorcellerie et d’amour entre Lorinn et Lorinndell.

Et, c’est Maurizia Rubino qui en prend les commandes cette fois. Ce. ancien conte est tiré de la littérature allemande. Très peu connu dans nos contrées, il devient un enchantement tout doux et romantique à souhait, sous ses traits. Un prince, une princesse, un amour inconditionnel, et bien évidemment, une sorcière qui met à l’épreuve leur future union.

L’autrice représente le tout avec les graphismes poétiques, qui avaient su nous charmer dans « Berthile et le monde sans espoir ». Les planches nous emportent dans un « mouvement » coloré donné par les découpages hirsutes et emportés.

La conclusion :

Un nouveau petit recueil destiné aux +7 ans, qui permet à tous de découvrir, ce conte : Lorinn et Lorinndell, dont nous n’avions que très peu de connaissance. Tant d’histoires ont pourtant été tirées de la littérature Allemande, si riche d’auteurs de talent ! Mais, notre retard est rattrapé grâce à ce cinquième tome ! Les Éditions Les Aventuriers de l’Étrange mettent une nouvelle fois l’accent sur la beauté de l’édition, cette couverture bordeaux et ses écritures dorées, donnant au recueil un aspect ancien. Comme un petit secret, que chaque enfant sera heureux de découvrir !