Les petits mystères d’Egypte – Le rugissement du Sphinx

Le rugissement du sphinx est le quatrième tome de la série de romans jeunesse, Les petits mystères d’Egypte, des éditions Flammarion. Un roman, pour les jeunes lecteurs, à partir de 7 ans, qui présente une nouvelle aventure pour les courageux Aouni et Finou.

Aouni et Finou sont dans leur barque en roseau, qui descend doucement le Nil. Aouni sourit, lorsqu’elle aperçoit les magnifiques monuments qui se dressent à l’intérieur des terres. Elle dit à son chat que ce serait trop bête de passer devant la ville de Gizeh, sans s’y arrêter ! Finou proteste, il trouve qu’ils ont déjà fait un long voyage depuis Abou Simbel, où habitent les grands-parents de la jeune fille. Ils leur restent encore plusieurs jours de navigation pour rejoindre la mer et retrouver Satni, la maman d’Aouni. Cependant, la jeune fille est hypnotisée par les grandes silhouettes triangulaires des pyramides.

Le récit est découpé en quatre chapitres, pour faciliter la lecture des jeunes enfants. A chaque début de chapitre, un résumé permet de se retrouver facilement et rapidement dans l’intrigue. L’histoire est simple, adaptée aux jeunes lecteurs, avec une jeune héroïne courageuse, possédant quelques pouvoirs, accompagnée d’un chat amusant. Au début de l’ouvrage, les deux personnages principaux sont présentés, tout comme le lieu de l’action, ici les pyramides de Gizeh et le sphinx, qui est la plus grande statue du monde. A la fin du petit roman, un focus sur le Sphinx et des secrets de l’héroïne, sur les animaux disparus du désert, viennent apporter des informations supplémentaires, aux plus jeunes curieux. De nombreuses illustrations colorées, captivantes et dynamiques accompagnent parfaitement le récit.

Le rugissement du sphinx est un nouveau titre de la série Les petits mystères d’Egypte, des éditions Flammarion. Un petit roman dans lequel Aouni et son chat Finou, vont devoir prendre leur courage en main, pour tenter de sauver un lion captif.