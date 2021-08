Berthile et le monde sans espoir : un conte onirique – Éditions Les Aventuriers de l’Étrange

Partagez





Dans un monde entre rêve et réalité, où elle vit seule, la petite Berthile fait la connaissance d’un mignon petit ourson. Mais, celui-ci va se transformer en une étrange créature pour on ne sait quelle raison ! Sous les traits d’un conte enfantin et onirique, Berthile et le monde sans espoir se révèle être une BD jeunesse en one-shot sombre et bouleversant !!!

A découvrir à partir du 27 Août 21 aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange …

Le décor :

« Au début, il avait la Terre peuplée d’hommes et d’animaux … »

Le combat entre les ours et les corbeaux fait rage. Mais, grâce à leurs ailes, les oiseaux prennent l’avantage rapidement, et déciment les légions d’ours.

Quelques années plus tard … Tandis que la jeune Berthile s’affaire, au milieu de la forêt, à trouver des plumes de corbeau pour se confectionner des ailes, elle rencontre un être adorable. Un petit ours dénommé Hercule qui semble vouloir l’aider. Malgré sa proposition « d’amitié » pour trouver un maximum de plumes, Berthile, qui a pris l’habitude de sa solitude, refuse que cet être devienne son ami. En s’éloignant doucement vers son habitat, elle constate de loin le désarroi d’Hercule. Elle ne peut s’empêcher de culpabiliser, et décide de lui donner une “chance”.

Aussi, dès le lendemain, ils se donnent rendez-vous pour le ramassage. Chemin faisant, ils doivent braver le danger au milieu des forêts et des plaines, ce qui leur permet de se rapprocher un peu plus affectivement. Berthile exprime alors, son incapacité à construire des cabanes et à atteindre son rêve : avoir des ailes pour s’envoler tout là haut ! Mais aussi, sa peur, sa solitude …

Et, soudain, au moment où elle déclare son attachement à Hercule, celui-ci se transforme en un monstrueux robot !!!

Le point sur la BD :

Ne vous fiez surtout pas à cette couverture aux couleurs tendres et à la bouille toute douce de cette petite fille et de son ours !! Comme un avertissement, Maurizia Rubino, mise tout sur ce titre évocateur : Berthile et le monde sans espoir, pour que le lecteur comprenne rapidement la « parabole » faite entre ce conte poétique et sa signification plus sombre !

On se laisse emporter par ce monde onirique absolument personnel et maîtrisé, dont les couleurs rappellent l’opposition entre naïveté et noirceur : du rose bonbon, du bleu layette tout mignon confronté à un gris/vert et noir, froid et impersonnel.

Même si le début de son conte nous laisse penser à une trame plutôt écologique, elle prend vite des teintes philosophiques. Perte de l’expression des sentiments, et peur de la capacité à les exprimer. Capacité à croire en l’espoir et au pardon. L’autrice nous tient habilement en haleine au fil de la lecture, et nous étonne avec la tournure finale de son scénario aux Aventuriers de l’Étrange !

Ma conclusion :

Berthile et le monde sans espoir est, certes, un conte pour enfant, onirique et poétique. Mais, il est aussi une réflexion sur notre capacité à ressentir toutes choses sur Terre et en nous ! Un fabuleux voyage dans le fort intérieur, qui, quelquefois, reste bien profondément caché, afin de se protéger de la cruauté du monde extérieur. Une belle et adorable lecture aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange, pour ne pas avoir peur de faire ressortir le meilleur des sentiments : l’espoir !