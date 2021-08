Je réussis et je m’épanouis en CP jusqu’au CM2, aux éditions Larousse

La collection, des éditions Larousse, Je réussis et je m’épanouis en, propose cinq cahiers souples et complets, parus en juillet 2021, pour les élèves du CP jusqu’en CM2, pour retrouver des leçons, des activités et des méthodes, afin de réussir son année scolaire.

Les cahiers débutent avec un sommaire très complet, découpé en deux grandes parties, le français et les mathématiques. Une troisième partie présente le coaching scolaire, avec une approche bienveillante, pour une scolarité réussie et plus épanouissante, avec des méthodes pour apprendre plus efficacement. A chaque double page, les enfants vont découvrir une leçon suivie d’exercices pour s’entraîner et confirmer les acquis. Des cartes mentales complètent les pages, permettant de mieux visualiser la méthode et de mieux mémoriser les leçons. Les leçons deviennent plus efficaces, car elles sont visuelles, avec des illustrations, des flèches, des légendes…

Du CP au CM2, les élèves vont pouvoir, grâce à ces cahiers, découvrir la recette de la réussite scolaire, avec un travail régulier sur les disciplines, le français et les mathématiques, des programmes, associé à un entrainement sur les compétences transversales, dont les neurosciences. En effet, avec ces ouvrages, les leçons, les exercices et les cartes mentales, les enfants vont retrouver la capacité de concentration, la confiance en soi, la mémorisation, les routines antistress… Les séquences de travail de français et de mathématiques sont associées à des cours suivis d’exercices et de coaching bienveillant, pour une scolarité plus posée, épanouissante et réussie. Les leçons sont assez courtes, simples et efficaces, les exercices, par la suite, sont entre trois et cinq, avant de retrouver une sorte de bilan, de récapitulatif attrayant à travers la carte mentale, plus graphique. A la fin de l’ouvrage du coaching et les corrigés sont à retrouver.

Je réussis et je m’épanouis en est une collection des éditions Larousse, qui propose aux élèves de connaître la recette de la réussite scolaire, avec l’aide de leçons, d’exercices et de coaching bienveillant, afin de booster la motivation, la confiance en soi et la concentration.