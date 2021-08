Ital Passion – L’été et l’Italie dans nos assiettes

Ital Passion est un groupe qui présente plusieurs marques italiennes, proposant ainsi une gamme large et complète de produits culinaires de qualité, fabriqués en Italie et représentatif de la gastronomie italienne. Une palette de saveurs ensoleillées que l’on retrouve notamment à travers les marques Florelli et Toscoro.

Ital Passion, fondée en 2002, est spécialisée dans les produits d’épicerie sèche italiens, et présente aujourd’hui plus de 300 références, à travers différentes marques. Ainsi, pour la marque Toscoro, on retrouve les vinaigres et crèmes, pour Florelli les huiles, sauces et conserves, Artesani présente les pâtes et biscuits salés, Dolcioso propose des desserts et sucreries…

Pour cet été, la marque Florelli propose différentes conserves, pour l’apéritif ou agrémenter les salades d’entrée. Il y a, tout d’abord, l’ail doux mariné aux herbes aromatiques à picorer, à l’apéritif, avec des gressins, ou tramezzini. L’ail est doux, parfumé, avec un goût particulier offert par les herbes aromatiques. Le deuxième petit bocal à découvrir et déguster est celui des petits oignons au vinaigre balsamique de Modène. Une recette dans laquelle sont infusés des petits oignons tendres et croquants, qui perdent leur amertume, à savourer à l’apéritif ou dans des salades. Les petits oignons peuvent aussi accompagner des viandes pendant le repas. Un troisième pot présente des câpres surfines au vinaigre, un aliment présent dans la tradition culinaire méditerranéenne. Ici les câpres acidulées sont sublimées par la pointe de vinaigre blanc, et trouveront leurs places sur quelques préparations avec des tomates, anchois, dans une salade ou encore sur une pizza. Enfin, la dernière conserve que nous vous présentons est des tomates cerises semi-sèches marinées avec du basilic et l’ail et de l’huile. La recette est parfumée, elle sent bon le soleil et se déguste en apéritif, en salade, sur des bruschetta, pizza, ou en guise d’ingrédients, pour du poisson en papillote, un cake, une tarte…

Pour la marque Toscoro, France Net Infos vous propose pour cet été, l’Aceto balsamico di Modena, soit le vinaigre balsamique de Modène bio. Une recette réalisée selon un procédé traditionnel, à partir d’ingrédients biologiques sélectionnés. Ainsi, le vinaigre balsamique de Modène bio est savoureux, doux et accompagne parfaite les plaisirs de la table, pour des saveurs authentiques, qui enrichiront les salades et plats gourmands.

Le groupe Ital Passion et ses différentes marques continuent de surprendre et d’accompagner au quotidien les apéritifs, entrées et plats des français, notamment avec des conserves italiennes aux saveurs ensoleillées, des produits culinaires de qualité à savourer et à partager.

