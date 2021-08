Modélisation BIM : L’incontournable pour la maitrise d’œuvre et les entreprises

Pour tout projet de construction ou de réhabilitation de bâtiments ou d’infrastructure, la faisabilité, la conception et l’exécution sont des étapes indispensables qui conditionnent sa réussite. À cela s’ajoutent les étapes administratives et financières, la planification, la préparation du chantier et la livraison des travaux. Réussir ce projet passe également par le choix des interlocuteurs privilégiés comme ceux qu’on trouve dans un bureau d’étude.

Mieux, la révolution numérique aidant, les métiers de la construction intègrent désormais de nouvelles technologies dans leur stratégie. Pour vos différents types de projets, il est plus que jamais nécessaire de recourir à un bureau d’étude pluridisciplinaire comme ADATT qui fusionne le BIM avec les compétences d’économiste de la construction.

Pourquoi recourir à un bureau d’études BIM ?

Le « Building Information Modeling » (BIM) encore appelée modélisation, est une solution technologique incontournable pour les gros projets de construction. C’est une méthode de travail basée sur une représentation virtuelle dans le but de déterminer un processus global de structuration et de production.

La modélisation BIM et le BIM management en tant que processus collaboratif pluridisciplinaire, a l’avantage de faciliter la gestion du cycle de vie complet d’un bâtiment : Esquisses, conception, construction, gestion et maintenance.

Cependant, le BIM n’a pas qu’un aspect collaboratif. Selon l’approche d’ADATT, il permet aussi d’optimiser le temps et le coût de la construction de votre bâtiment. La modélisation BIM de qualité permet également de mieux estimer le coût de la production et de vérifier les critères environnementaux de votre projet.

Par ailleurs, la modélisation facilite aussi une parfaite connaissance de la consommation énergétique d’une votre projet et cela, avant même sa construction.

Le BIM manager : Le garant de la qualité de la démarche BIM

Le BIM manager n’est rien d’autre que le gestionnaire de processus et des maquettes numériques renseignées. Il est donc garant de la qualité de la démarche BIM. Mais la réussite de sa mission dépend de l’apport de tous les contributeurs à la modélisation.

En fonction de la taille de l’entreprise, plusieurs fonctions peuvent être également attribuées au BIM manager : Coordinateur BIM, Spécialiste BIM, Consultant BIM, AMO BIM…

À qui s’adressent les prestations d’un Modeleur BIM ?

La modélisation BIM requiert de l’expertise et un savoir-faire. Le bureau d’étude BIM assure ses missions en marché privé et en marché public, et en tous corps d’état : le gros œuvre, la structure, le clos-couvert, les lots techniques, CVC, la plomberie, l’électricité ainsi que les lots architecturaux comme la serrurerie, la menuiserie, la cloison et les finitions.

Pour optimiser ses services, le Modeleur BIM a recours à une méthode fiable dans le domaine de la construction et de l’exploitation : respect aux chartes BIM, l’optimisation des besoins, le métré en 3D, l’extraction des quantitatifs à partir de la maquette numérique.

Par ailleurs, le bureau d’études BIM intervient auprès de la maitrise d’ouvrage, auprès de la maitrise d’œuvre et auprès des entreprises.

En intervenant auprès des collectivités, des promoteurs, d’aménageurs, des architectes et des entreprises, les bureaux d’études BIM accompagnent ces professionnels dans la satisfaction de leurs besoins.

Les différentes prestations portent entre autres sur l’élaboration des budgets, les études de faisabilité, la rédaction des cahiers de charges, la maquette numérique d’exploitation-maintenance, le suivi financier de chantier. Elles prennent également en compte la convention BIM, la modélisation TCE et de l’existant, le planning et la synthèse 3D, la quantitatifs des ouvrages, l’estimation 3D.

Pour toutes autres informations veuillez bien consulter la Gérante d’ADATT, Mme Adèle Aybike Avinal : https://www.linkedin.com/in/adèle-aybike-avinal-ab429694/