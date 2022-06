ALYA AVIGNON – 3 sites pour 46 spectacles en juillet 2022

ALYA-AVIGNON… c’est 1 collectif, 3 sites de créations et de diffusion d’Art Vivant identifiés à Avignon (Alya l’Espace, Alya le Chapeau d’Ebène et Alya le Théatre), 7 espaces scéniques proposés, 46 spectacles pluridisciplinaires programmés en juillet dans le cadre du Festival Off 2022…

Autour de Alya-Avignon, Michèle Albo et Raymond Yana ont le souhait de créer des lieux de convivialité, respectueux de l’humain, où le temps et les espaces de rencontre sont organisés pour favoriser les échanges entre artistes et public. La programmation offre une grande et belle diversité de spectacles (théatre, art de la marionnette, musique, mime, danse, Jeune Public, art clownesque…) proposés par des troupes sélectionnées parmi plus de 200 structures postulantes chaque année, françaises et étrangères reconnues, confirmées et soutenues, mais aussi de plus jeunes Compagnies (les “Coups de pouce Jeunes Talents”).

Par le biais d’une structure associative atypique dans le paysage avignonnais, Alya-Avignon offre ainsi une gestion basée sur une mutualisation des moyens techniques et humains. Alya-Avignon a à cœur d’accueillir les artistes dans les meilleures conditions. Ainsi, en mutualisant et allégeant les coûts, en libérant les Compagnies des contraintes administratives, chacun se consacre pleinement, le temps du festival, à défendre entièrement son projet.

Chaque année, le public découvre des spectacles éclectiques, des plumes reconnues comme des auteurs contemporains de talent à découvrir, des structures confirmées comme de jeunes troupes très innovantes, et assiste aux fameux « Plateaux Ouverts » à destination des auteurs, des artistes et des compagnies désireuses de donner un aperçu de leur travail lors de représentations exceptionnelles.