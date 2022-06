La Factory d’Avignon, pépinière d’Art Vivant

Partagez





Dans le cadre du Festival Off Avignon 2022, et sous l’impulsion du très novateur directeur Laurent Rochut, La Factory, scène conventionnée par la Ville d’Avignon et le Département de Vaucluse, se définit comme un incubateur d’Art Vivant permanent. Découvrez la programmation 2022 !

LA FACTORY

programme 28 spectacles au Festival Off d’Avignon 2022

La Factory a pour vocation d’accompagner le développement des compagnies émergentes et la création contemporaine pluridisciplinaire : théâtre, danse, musique, clown, mime, spectacle visuel, jeune public, sur 3 sites de création ; le Théatre de l’Oulle, la Chapelle des Antonins, la Salle Tomasi.

La Factory c’est aussi une dotation de bourses pour offrir une première participation au Off à des compagnies émergentes arrivées à maturité. Cet accompagnement permet notamment de financer l’aide à la diffusion, à la communication et à la co-production.

Depuis 2015, La Factory a imposé un modèle d’accompagnement à l’année de l’Art Vivant sur le territoire d’Avignon. Véritable pépinière de créations, La Factory accueille et soutient les compagnies à toutes les étapes de leurs projets. À l’été 2021, soit après 6 saisons pleines, 55 compagnies de danse contemporaine, 70 compagnies de théâtre et plus de 30 groupes de musiques actuelles/musiques du monde auront peuplé la scène du théâtre de l’Oulle de leurs enthousiasmes…

Laurent Rochut souhaite créer à l’avenir un 4ème lieu de plus grande envergure (avec espace d’expositions, restauration, 2 salles de résidences et 1 salle de concert de 600 places) et ambitionne « de fédérer d’autres salles pour ainsi créer un dispositif unique d’accueil de la création théâtrale en France tout au long de l’année ». Un collectif de salles, qui ferait d’Avignon le premier lieu de recherche et de création, au-delà du Festival Off en juillet : un incubateur ou une pépinière, pour établir un parallèle avec le monde de l’entreprise…

La programmation LA FACTORY 2022