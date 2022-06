Comment les FAI augmentent automatiquement leurs prix en cours de contrat en ajoutant des options superflues ?

Aujourd’hui, l’utilisation d’internet est inévitable, que ce soit pour le travail ou pour le divertissement. Tout le monde en a besoin et pour en profiter, il faut obligatoirement passer par un opérateur télécoms. Les fournisseur d’accès à internet proposent des options qui permettent à chaque individu de surfer sur internet moyennant un abonnement mensuel à prix fixe. Cependant, certains de ces prestataires tentent d’augmenter discrètement leurs prix avec des options superflues. Cela fait naître chez les abonnés de l’indignation et de l’exaspération. Les réseaux sociaux sont donc inondés de plainte provenant des personnes ayant remarqué cet abus de confiance. Afin d’y remédier, il existe différentes alternatives. À travers la lecture de cet article, vous en saurez davantage sur cette technique utilisée par les opérateurs pour rendre plus cher les souscriptions et comment vous en protéger.

Qu’est-ce que le Opt-out : une arnaque de la part des opérateurs ?

Depuis quelques mois, les utilisateurs d’internet se plaignent sans cesse de leurs opérateurs télécoms. À ce qu’il paraît, leur forfait internet ainsi que le coût qui y est lié auraient augmenté. Bien que cela paraisse intéressant, les consommateurs ne sont en aucun cas informés de ce changement. À leur surprise, les abonnés se voient dans l’obligation de souscrire à une offre dont ils n’ont pas vraiment besoin. Cela pourrait s’avérer utile et alléchant aux personnes qui usent d’un grand nombre de gigaoctets par mois. Cependant, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Cette méthode appelée Opt-out qui inscrit d’office un client à cette offre superflue engendre la colère de plusieurs adhérents.

Cependant, les opérateurs qui pratiquent cette technique estiment qu’un message est envoyé au préalable à chacun des consommateurs concernés. Un courriel que la plupart affirment ne pas voir. Au sein de celui-ci, ils informent l’utilisateur de l’augmentation de son forfait et donc de son prix habituel. Toutefois, si elles le désirent, les personnes faisant face à cette contrainte peuvent refuser cette offre. Pour cela, elles devront cliquer sur un lien qui leur permettra de revenir à leur forfait d’origine. Malgré cela, certains consommateurs affirment être dans l’incapacité de mettre fin à cette nouvelle option. Ils sont de ce fait contraints de subir cette hausse du prix ainsi que le changement de leur forfait normal. Malgré tout, cette pratique des opérateurs n’a rien de frauduleux, mais en temps normal ils doivent laisser le choix à leurs abonnés de souscrire en cas de besoin.

Un autre constat reste que cela touche particulièrement les consommateurs de petits forfaits. Aussi, vous devez recevoir un courrier avant que ces augmentations surprises ne commencent par s’activer. Une pratique bien légale, mais qui pourrait empêcher les opérateurs mobiles qui y ont recours d’obtenir de nouveaux adhérents.

Comment se protéger de cette augmentation automatique des prix ?

Tout d’abord, assurez-vous de bien recevoir les emails commerciaux de votre opérateur afin que ces derniers ne tombent pas en spam. Ensuite, ouvrez-les systémtiquement. C’est bien souvent par ce biais que les FAI vous informent d’une augmentation de prix en échange d’une option inutile. Et c’est par le biais de ces mails que vous avez la possibilité de refuser l’ajout de cette option en cliquant sur un lien (généralement valable quelques semaines).

Lorsque vous n’avez pas la possibilité de refuser cette option superflue qui vous ait imposée, ou que vous ne l’avez pas refusé en temps et en heure, vous pouvez alors résilier votre abonnement. Le plus simple reste alors de souscrire une nouvelle offre et un nouveau FAI. Vous profiterez alors de tarifs promotionnels réservés aux nouveaux clients. Ne vous faite pas avoir, utilisez un comparateur comme Mezabo, MonPetitForfait, Ariase ou Edcom par exemple. Ces derniers recensent les meilleures offres proposées par les FAI tout au long de l’annéd. Par ailleurs, en vue de vous protéger de l’Opt-out, vous pouvez vous tourner vers un nouvel opérateur mobile. Même si votre contrat est avec un engagement, cela reste possible tant que vous êtes autorisés à refuser l’option imposée. Dans l’éventualité où les opérateurs haussent le coût de leur forfait en vous permettant de rejeter l’option, vous devez passer à l’action sous quatre mois.

En plus, aucuns frais ne devraient être prélevés pendant votre opération d’annulation. Cela reste valable que ce soit pour un forfait mobile ou le box internet. Durant la révocation de votre engagement, faites quand même attention et déclinez toutes nouvelles offres que l’opérateur pourrait vous proposer. Si vous recevez des courriels après l’opération, prenez le temps de bien les lire dans l’intention d’écarter d’éventuelles mauvaises surprises.

Comment économiser sur son abonnement mobile ou box internet ?

Vous pouvez économiser sur votre abonnement grâce un gestionnaire de forfaits par exemple. En effet, ces sites vous donnent la possibilité de comparer les forfaits mobiles de même que le prix des box internet de tous les fournisseurs disponibles en France. Après avoir fourni quelques informations qui indiquent vos besoins, le comparateur se charge de vous dénicher les meilleures offres sur le marché de la téléphonie mobile. Au moyen de cette plateforme, vous restez au courant des récentes promotions en ce qui concerne les forfaits mobiles ainsi que les box internet. Ainsi, vous pouvez souscrire à un abonnement moins cher ou vous procurer votre box internet à un bon coût.

S’inscrire sur un gestionnaire de forfaits, c’est aussi posséder son espace personnel. De cet endroit, vous pouvez gérer avec facilité tous vos abonnements. Au cas où vous aurez souscrit à plus d’une option, vous serez avertis dès que l’une d’entre elles voudra se terminer. Vous avez également l’opportunité de résilier vos contrats en passant par deux méthodes. Soit, vous envoyez la lettre de résiliation vous-même à l’opérateur soit, le comparateur de forfaits s’en charge pour vous. Vous y trouverez tous les opérateurs télécoms et vous pourrez vous abonner à celui que vous préférez tout en sélectionnant son forfait le moins cher.

Pourquoi utiliser un comparateur pour contrer l’augmentation des prix imposés par les FAI ?

Au moment présent, chaque opérateur de téléphonie mobile cherche à être le plus compétitif sur le marché. Pour cela, des offres attrayantes sont proposées, mais afin d’en profiter il faut être au courant des nouveaux prix sur le marché. C’est là que les gestionnaires d’abonnements entrent en jeu afin de vous présenter les meilleurs forfaits mobiles et les meilleurs box internet des opérateurs. De cette manière, vous économisez de l’argent en payant moins cher votre abonnement. De plus, vous avez la possibilité de résilier le contrat sans frais. Comme cela, vous pouvez changer de box internet ou trouver une autre offre plus intéressante.

En supposant que vous possédez plusieurs logements que vous avez mis en location avec un abonnement internet, vous allez pouvoir tous les gérer depuis votre espace personnel. Ce gestionnaire d’abonnements sera tout aussi pratique en vue de contrôler les forfaits internet de toute votre maisonnée. Vous pouvez même bénéficier d’un forfait mobile international si la souscription de votre téléphone n’offre pas cette option. Finalement, utiliser un comparateur vous permettra de réaliser des économies et aussi de suivre efficacement tous vos forfaits mobiles et box internet.

En résumé, les fournisseurs d’accès à internet augmentent le prix de leurs forfaits en ayant recours à la méthode du Opt-out. Celle-ci vous inscrit d’office à la nouvelle option sans votre consentement. Dans certaines circonstances, vous ne pouvez même pas résilier le contrat. De plus, ce phénomène touche principalement les personnes qui s’abonnent à des forfaits à bas prix, ou avec des prix sans condition de durée. Dans l’éventualité où vous avez l’opportunité de refuser cette nouvelle offre, il est préférable de le faire rapidement, et ce, avant quatre mois. À cet effet, vous pouvez changer d’opérateur télécom ou utiliser un comparateur. À l’aide de ce gestionnaire de forfaits mobiles, vous serez en mesure de réaliser des économies sur votre abonnement en trouvant des offres moins chères qui répondent à vos besoins d’utilisateur.