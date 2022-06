L’Oxalis et l’Or Tome 6 – Éditions Glénat Manga

L’oxalis et l’or, est un seinen épique, prenant sa source sur les Terres d’Irlande, en direction des Amérique en pleine ruée vers l’or. On y suit les aventures d’Amélia, et de Conor son domestique, lors de ce voyage croisant des faits historiques.

Amélia continue de trouver le moyen de quitter Cincinnati, afin de rejoindre Conor, déjà à Saint-Louis avec les Judah. Un voyage toujours parsemé de surprises, et de danger avec de multiples rencontres décisives, disponible depuis le 15 juin 22, aux Éditions Glénat Manga.(+12)

Le décor :

1849. Cincinnati, un saloon …

Le sort de l’ainé de la famille Bloomfield, Eli, se jouera aujourd’hui au Brag, un dérivé du poker ! Celui-ci a décidé de quitter la ville afin de partir chercher de l’or vers l’Ouest. Mais, sa petite sœur, Selma n’est pas du même avis, et compte bien se « battre » pour qu’Eli revienne à la maison.

D’un côté de la table de jeu, Amélia, et les hommes de son convoi. De l’autre Hiram, le meilleur ami d’enfance d’Eli, qui représente la parole de Selma. Le jeu est tendu, l’ambiance compétitive. Chacun essaye de bluffer un max pour que l’autre tombe dans les différents pièges du jeu. Mais Amélia ne se laisse pas dégonfler par l’arrogance de son adversaire.

Au cours de la partie, les deux camps échangent des paroles houleuses. Hiram comprend vite qu’Eli fait tout cela par dépit. N’ayant pu accéder à son rêve, devenir professeur dans une école, il a décidé de tout lâcher et de s’enrichir autrement.

C’est alors que celui-ci a une révélation pendant la partie. S’il devient riche en trouvant le précieux métal, il pourra revenir et construire une véritable école « idéale ».

Et la partie s’achève d’une bien étrange façon !!!

Le point sur le manga :

Grâce à sa trame parsemée de faits historiques marquants : grande famine en Irlande, conquête de l’Ouest, développement des transports, Eiichi Kitano nous propose un récit riche relatant les faits de l’époque, pour sa série L’oxalis et l’or publié aux Éditions Glénat Manga.

Pas-à-pas, à travers l’histoire de ses deux protagonistes principaux, le lecteur découvre chaque facette d’une Amérique prospère pour tous les pionniers de l’époque.

Mais les régions traversées ont aussi leur lot de malheur. Pauvreté, racisme, esclavage, qui permettent aux personnages principaux de se positionner dans leurs convictions. Dans ce tome, la ville de Saint-Louis apparaît plus « libre », même si une épidémie de choléra est en cours. Et l’auteur nous entraîne sur l’art, ainsi que sur le développement des transports ferroviaires qui deviendront une veine principale pour tous les pionniers.

La conclusion :

Une partie de l’histoire de l’Amérique à l’époque de la conquête de l’Ouest, avec des protagonistes intéressants et attachants. À chaque tome publiés aux Éditions Glénat, on suit avec intérêt les aventures de cette Amélia, un petit rayon de soleil au caractère bien trempé, qui grandit en même temps que l’essor soudain du pays.

L’oxalis et L’or tome 6 est bourré de nouvelles rencontres, et axé principalement sur les « relations humaines » et les nouvelles idées qui germent dans les esprits !