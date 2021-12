Anna – Le bel album Pastel

Anna est un bel album de Jean-Luc Englebert, paru dans la collection Pastel, aux éditions L’école des loisirs, en octobre 2021. Une histoire surprenante, d’une petite fille isolée, vivant seule avec sa maman, qui s’ennuie et d’une amitié naissante.

Voilà deux ans qu’Anna et sa maman habitent une grande maison au bord de la forêt. La petite fille aime beaucoup cette maison, où il fait doux et chaud. Le matin, elle adore y retrouver l’odeur du chocolat chaud que prépare sa mère. Mais elle s’ennuie souvent dans cette grande maison, car personne ne vient la voir. Un jour, comme d’habitude, Anna prend son panier et va se promener dans la forêt. Elle annonce à sa maman qu’elle va chercher des châtaignes. Anna aime cette forêt, c’est un endroit beau, où les feuilles mortes craquent sous ses pas et les couleurs de l’automne sont merveilleuses. La petite fille prend son temps pour savourer sa promenade.

Mais lorsqu’elle s’approche de la vieille maison abandonnée, pour pouvoir ramasser des châtaignes, elle aperçoit quelque chose de nouveau. La maison est habitée, car de la fumée sort de la cheminée. Anna est surprise et inquiète en même temps… C’est une belle et tendre histoire qui est à découvrir, pour les jeunes lecteurs, qui vont sur Anna, jeune fille isolée, qui va découvrir la méchanceté, à travers les moqueries de garçons envers un autre petit enfant. Mais son intervention va faire peur et lui faire peur… En effet, la petite fille va bientôt découvrir qu’elle est une sorcière ! Ainsi débute, aussi, une jolie histoire d’amitié, entre la peur, la différence, l’inconnu et la solidarité. Le texte est très doux, plein de tendresse, malgré le fond mélancolique, basée sur la solitude et la différence. Le dessin est plein de tendresse, également, avec un trait fin, travaillé, des personnages expressifs et une belle mise en couleurs.

Anna est un bel album, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs, qui présente une belle histoire d’amitié naissante, d’une petite fille solitaire, qui va se découvrir, se surprendre, se faire peur et faire une mauvaise et une belle rencontre…