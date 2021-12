Mickey et les mille Pat est un bel album, des éditions Glénat, de Jean-Luc Cornette et Thierry Martin, paru fin octobre 2021. Une bande dessinée qui présente quatre aventures moyenâgeuses connectées, charmantes, naïves, amusantes, avec un brin d’autodérision plaisant.

Mickey se balade tranquillement dans les bois, avec un panier. Il traverse un courant d’eau, croise deux jolies grenouilles. Il arrive bientôt chez lui, où il retrouve son chien Pluto, qui lui saute dessus. L’animal est très content de retrouver son maître. Mais derrière la porte, se trouve une autre personne… Il découvre Minnie, qui se demande s’il en attendait une autre ! Il affirme qu’il est ravi de la voir, puis explique qu’il a cueilli du cresson dans la rivière et qu’il va préparer un potager pour le lui faire goûter. Minnie répond par la négative. Mickey s’inquiète et lui pose aussitôt tout un tas de questions, sans que la jolie personne ne puisse prendre le temps de répondre. Minnie s’en amuse… Elle sort de chez Mickey, en souriant, avec un panier. Le héros continue de s’inquiéter et la suit, en affirmant qu’il ne comprend pas… Minnie explique alors que tout est simple, elle ne veut pas de son potage et a déjà prévu d’aller pique-niquer avec lui !

L’album est adorable et plaisant à découvrir, présentant quatre aventures liées entre elles, dans un monde médiéval, où la petite souris vit paisiblement. Malheureusement, à la suite d’un accident, Minnie va se démultiplier, mais surtout découvrir une étrange poudre du sorcier Clodomir. Une erreur qui va donner des idées à Pat Hibulaire, toujours prêt pour un mauvais coup ! Ainsi, à travers ces quatre histoires, la bande dessinée présente un même et belle aventure, pleine de rebondissements, de naïveté, de temps en temps, avec les personnages, ainsi que d’autodérisions avec les erreurs de certains. L’humour est toujours présent, pour ce récit orignal, influencé par de grands récits d’aventures du même héros. Le dessin est tout aussi travaillé et agréable, plutôt simple, mais dynamique, au découpage efficace et vif. Quelques pages de recherches graphiques sont à découvrir à la fin de l’ouvrage.

Mickey et les mille Pat est un album surprenant et amusant, un brin nostalgique, des éditions Glénat, qui présente quatre histoires moyenâgeuses liées, qui se suivent, avec un héros qui tente de rattraper une bêtise, un méchant qui veut un immense trésor, de la magie, un dragon…