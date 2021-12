Ravensburger – Des jeux incontournables et des nouveautés

Pour ce Noël 2021, la marque allemande Ravensburger, connue et reconnue, présente un joli éventail de jeux, pour tous, petits et grands ! Des jeux de société pour toute la famille, mais aussi des coffrets de loisirs créatifs, des puzzles…

Parmi ces nouveautés, jeux de société pour les tout-petits comme Miam Miaou, pour les enfants, comme Upside Down challenge, ou pour les plus grands, comme avec le jeu Marvel Villainous, France Net Infos a choisi de présenter la nouvelle édition du jeu incontournable Labyrinthe, pour toute la famille.

En effet, à l’occasion de son 35ème anniversaire, le jeu Labyrinthe revient avec une nouvelle édition, de nouveaux personnages, de nouveaux trésors et de superbes figurines ! Le grand coffret se compose d’un plateau avec 16 plaques fixes, 34 plaques labyrinthe, 24 cartes trésor, 4 pions et une règle du jeu. Le but du jeu est assez simple, chaque joueur doit avancer dans le labyrinthe, afin d’atteindre les trésors convoités. Pour gagner, il faut coulisser astucieusement les plaques et couloirs et trouver tous ses trésors, puis rejoindre sa case de départ, avant tout le monde ! La mise en place du jeu est simple, avec les plaques à mettre sur le plateau de jeu, pour compléter le labyrinthe et la distribution des cartes trésors, afin que chacun sache quel objet il doit convoiter. Les trésors sont à aller chercher, au fur et à mesure, en modifiant les couloirs, grâce à la carte supplémentaire et en faisant avancer son pion. Chaque joueur, chacun son tour, avance, cherche ses trésors, met de côté ses trésors trouvés, embête ses adversaires, pour réussir avant tout le monde et remporter la partie ! L’univers est plaisant, le jeu indémodable mis au goût du jour, avec de nouveaux personnages et de nouveaux trésors, pour ce jeu de stratégie à jouer en famille, avec les enfants à partir de 7 ans.

Du côté des loisirs créatifs, il y a de superbes tableaux à réaliser avec Creart, de jolis dessins à faire avec Xoomy Maxi avec rouleau, ou encore d’incroyables objets déco à fabriquer avec les coffrets EcoCreate ! Ce sont ces derniers que nous souhaitions vous présenter, et parmi cette belle collection le coffret Monster Games. Le coffret est adapté pour les jeunes créateurs, à partir 6 ans, et propose de créer des objets, autour du thème des monstres, pour jouer et s’amuser et sensibiliser les enfants en utilisant des emballages de la maison. Les coffrets sont tous clé en mains, avec tout le matériel et les tutos nécessaires, pour réaliser différents objets, avec l’aide de quelques emballages à récupérer à la maison. Dans le coffret Monster Games se trouvent un sachet avec de la colle en poudre, des morceaux de laine, des petits flacons de peinture, un pinceau, une balle en plastique, une bille en bois, des autocollants, et un poinçonneur, des feuilles illustrées à découper, un livret de notices et un petit livret pour préserver le climat. Le livret explicatif présente les différents objets et jouets à réaliser, avec des notices en pas à pas illustrés, des icônes et références à retrouver sur les peintures et objets contenus dans la boîte. Les explications sont assez sommaires mais les illustrations claires et les réalisations assez simples dans l’ensemble pour réussir parfaitement ces différents jeux suggérés. L’univers est coloré, plaisant et amusant, pour fabriquer avec l’aide d’une bouteille en plastique, de rouleaux de papier toilette, d’une brique de jus de fruits, et de boîtes cartonnées, des jeux avec des balles sensationnels et incroyables, fun et écolo ! A travers ce loisir, les enfants apprennent à détourner des objets, le coffret est très pratique et complet, proposant un jeu ludique, sensible et créatif. Un véritable coup de cœur, pour ces boîtes créatives, bien pensées, belles et pleines de surprises.

Enfin, les puzzles se font toujours une place chez Ravensburger, avec la collection Puzzle moment, pour des instants de détente. En effet, pour les adultes, une belle collection est à découvrir, avec des puzzles de 99 pièces, 200 pièces et 300 pièces, rapides à assembler, dans des formats idéaux pour s’initier à l’activité. Des nouvelles images tendances à découvrir et à assembler, invitant à un moment de pause, de lâcher prise et d’évasion, afin de se défaire du quotidien, parfois stressant.

Ravensburger présente quelques belles nouveautés pour ce Noël 2021, de nouveaux jeux de société et des incontournables revisités, des coffrets de loisirs créatifs responsables, des activités de peinture et de dessin, ainsi que des puzzles, pour les adultes, à déposer au pied du sapin de Noël et à offrir à toute la famille !