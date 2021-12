5 types de massages pour ajouter du piquant à votre vie sexuelle

Il est évident, qu’après une longue journée de travail, rien n’est plus relaxant qu’un massage partiel ou complet pour vous détendre de la tête aux pieds. Cependant, si vous voulez aller plus loin et libérer votre énergie ou réaliser un massage régénérateur d’énergie vous aurez besoin d’un massage professionnel érotique ou sensuel.

Un massage sensuel réalisé sur votre corps ou celui de votre partenaire peut vous aider de manière efficace pour pimenter les choses dans votre chambre. C’est le meilleur moyen pour expérimenter un moment intime, reposant et régénérant. Vous allez voir votre libido augmenter et votre énergie se recharger en quelques minutes seulement. Voici donc 5 types de massages que vous pouvez essayer pour apprendre mieux comment votre corps et votre libido réagissent à ces expériences sensationnelles.

Massage corps-à-corps

Le message body body pourrait vous sembler très similaire au massage Nuru cité précédemment. Cependant, croyez-moi que c’est un massage qui délivrera au-delà de ce que vous avez imaginé, en termes de plaisirs. Des bougies parfumées, une musique relaxante et un décor sublime. Tous les détails sont là, pour participer à cette expérience. Ce type de massage, est souvent pratiqué dans des salons spécialisés. Cela est dû principalement à l’environnement associé. En revanche, certains acteurs et professionnels peuvent vous livrer le même niveau d’intensité à votre domicile.

N’hésitez pas à tester ce massage avec votre partenaire, ou un ensemble de partenaires. C’est un boost et un vrai « jump » dans votre vie sexuelle. Vous pouvez en quelques minutes, expérimenter une stimulation intense en parallèle de votre partenaire. C’est une activité à tenter au moins une fois en couple.

Le massage à la mousse

Le massage à la mousse est originaire de la Turquie. Il s’est répandu assez rapidement dans le monde entier. C’est un massage qui consiste à utiliser des mousses aromatisées et de l’eau pour vous procurer un plaisir ultime et original. Ce massage mousseux vous laissera un sentiment de force regénérée, mélangé à une satisfaction totale.

Massage Tantra

Le massage Tantra, fait partie des formes les plus populaires parmi les massages érotiques. C’est un type de massage parfait pour prendre soin de soi après une journée chargée au bureau. C’est également un massage parfait pour établir et travailler sur une connexion profonde avec votre (ou vos) partenaire. Vous apprendrez progressivement plus de choses sur votre corps, celui de votre partenaire et même comment être en harmonie en général à travers ce massage.

C’est un massage qui propose des sensations loin de ce que par exemple « une session de yoga » peut procurer. C’est une expérience plus agréable, et sensationnelle. C’est une approche holistique qui vous accompagne pour vous concentrer principalement sur des sensations physiques.

Massage Nuru

Vous avez forcément déjà entendu parler du fameux « massage nuru ». C’est un massage de type « corps-à-corps » qui peut sans exagérer, faire partie de vos meilleures expériences sensuelles jamais vécues. Le message bien évidemment, nécessite que le pratiquant ainsi que le bénéficiaire soient complètement déshabillés. Votre masseuse utilisera des huiles sur votre corps, pour les faire pénétrer de manière sensuelle dans votre peau. Ensuite, elle utilise son corps pour vous procurer un plaisir unique à différents endroits de votre corps.

Nuru vient du terme japonais « glissant ». C’est sans doute l’un des meilleurs massages érotiques à ce jour.

Massage du Yoni ou du Vagin

Le massage du vagin appelé également « Yoni » est un indicateur direct de l’amour, du respect, et des sensations fortes stimulantes que le vagin peut manifester pendant un massage. Le terme « Yoni » signifie « Espace sacré » et « Temple » dans plusieurs cultures et civilisations anciennes. Quand vous pratiquez un massage du vagin, vous êtes directement projetées dans un espace de détente et de relaxation. C’est ce qui vous donnera le plus de plaisir, et de sensations fortes.

Ce massage de type érotique, permet aussi à celui qui le donne, de renforcer le respect, la communication et la confiance dans une relation. D’autres femmes utilisent ce massage pour soulager certains problèmes liés à la santé sexuelle. Nous citons l’anorgasmie, ou autres douleurs sexuelles. Le massage n’a bien évidemment pas l’objectif de livrer un orgasme à celui qui le reçoit. C’est plutôt, un voyage rempli de plaisirs et de rebonds accompagnés d’un ou une partenaire de confiance.

Les types de massages que nous avons détaillé sont d’excellents moyens, pour se connecter à un ou une partenaire. Explorer son corps, et ce qu’il a à offrir. Le plaisir là, est sans doute lié au voyage réalisé et non les résultats obtenus.