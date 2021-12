Comment choisir le meilleur casino en ligne au Canada

Choisir le bon casino offrant les meilleures opportunités tout en proposant de généreux avantages peut être une tâche difficile pour les joueurs canadiens. La plupart des casinos canadiens présentent certes, de solides arguments en termes de sécurité et de fiabilité. Mais, tous les casinos en ligne canadiens ne peuvent malheureusement pas se vanter d’offrir des paiements rapides et un service clientèle dévoué et une expérience utilisateur de qualité.

Les différents établissements opérant sur le marché canadien des jeux de casino en ligne rivalisent de créativité pour proposer des offres plus alléchantes les unes que les autres. Cela dit, elles pourraient ne pas correspondre à votre profil. Aussi découvrirez-vous dans cet article, les critères à considérer avec soin pour découvrir quel est le meilleur casino en ligne au Canada. Vous pouvez voir certains de ces exemples sur Casino Canuck.

Les éditeurs de logiciels de jeux casino pris en charge par le casino

Plusieurs éditeurs de logiciels de jeux casino se partagent le marché canadien. Parmi les meilleurs représentants de cette catégorie, on peut citer

Microgaming

Evolution

NetEnt

Play’n Go

Playtech

BluePrint Gaming

Yggdrasil

Red Tiger

Pragmatic Play

Il ne s’agit là, que de quelques noms, mais il y en a un en particulier qui se distingue chez les meilleurs casinos en ligne.

Microgaming en l’occurrence, est l’un des principaux développeurs de logiciels. La société propose des machines à sous, des jeux de table, des jeux à jackpot progressif, des roulettes et des jeux de croupier en direct. Microgaming a notamment fait l’objet de nombreuses récompenses et distinctions dans l’industrie. La société est également membre d’eCOGRA, ce qui explique pourquoi tous les jeux Microgaming sont équitables, offrent des gains élevés et de nombreux bonus en jeu avec des tours gratuits.

La machine à sous à jackpot progressif, produit phare de Microgaming, a le vent en poupe. Ce jeu à jackpot a récompensé tant de personnes, y compris des joueurs du Canada. Chaque gagnant ayant empoché au moins 1 000 000 $ sur Mega Moolah.

Un casino qui ne propose que des jeux de Microgaming ne peut qu’être fiable. Dans le même temps, un opérateur de casino multi-logiciels peut s’associer à plusieurs fournisseurs inconnus et tromper les joueurs. C’est pour cette raison qu’il faut absolument savoir quels fournisseurs sont sûrs et lesquels ne le sont pas.

Les bonus offerts par les meilleurs casinos en ligne

L’offre de bienvenue classique de la majorité des meilleurs casinos en ligne comprend généralement un bonus de dépôt et un certain nombre de tours gratuits. C’est une excellente occasion d’augmenter vos gains, mais c’est aussi une bonne occasion de réduire vos fonds personnels. Comme l’exigence de mise moyenne varie de 30x à 45x, vous pouvez dépenser tout votre argent en jouant le bonus.

Cela dit, 30x à 45x est une exigence de mise normale. Si un casino vous demande de miser l’argent du bonus 50, 60, 70 fois et plus, c’est déjà trop. Aussi, n’oubliez pas de lire les autres exigences. Tout varie d’un casino à l’autre. C’est pourquoi il est très fortement recommandé de lire les conditions générales d’un bonus chaque fois que vous voulez en réclamer un.

Variété de jeux dans le casino

La sélection des jeux disponibles est un autre facteur dont il faut tenir compte lors du choix du meilleur casino en ligne. L’idéal serait bien évidemment que la plupart des jeux de casino qui vous intéressent existent sur la plateforme. Machines à sous en ligne, jeux de casino en direct, jeux de table et même jackpots progressifs… Plus il y en a et mieux c’est.

Normalement, la page la plus populaire est celle des machines à sous. Il faudra toujours penser à vérifier la qualité des fournisseurs de jeux. Par exemple, vous pouvez avoir l’esprit tranquille si le casino en ligne est fourni par certaines des sociétés telles que : Microgaming, NetEnt, Playtech, Yggdrasil, Pragmatic Play, Play’N Go, etc.

En règle générale, plus il y a d’éditeurs de logiciels réputés qui travaillent avec le casino, meilleure sera la qualité de l’offre.

Évaluer les méthodes de paiement

Les casinos en ligne traitent toujours les dépôts plus vite que les retraits. Même si de nombreux établissements se ventent du contraire, il est indéniable que l’on est plus prompt à prendre l’argent qu’à le rendre. Cependant, cela s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord, le délai de traitement des demandes dans le casino. Ensuite, la méthode de paiement que vous avez choisie. Si vous avez choisi un porte-monnaie électronique ou des crypto-monnaies (pour les établissements qui les acceptent), vous obtiendrez vos gains rapidement. En revanche, si vous choisissez une carte de crédit Visa ou Mastercard, ou un virement bancaire, le délai d’attente peut varier de 1 à 5 jours pour que le paiement soit effectif. Même dans les meilleurs casinos, le traitement des opérations n’est guère plus rapide.

Licences et réglementation des meilleurs casinos en ligne

Pour identifier les meilleurs casinos en ligne au Canada, il est toujours utile de s’assurer que les casinos en ligne qu’on envisage de fréquenter sont agrémentés par des instances sérieuses. Il peut s’agir notamment de la Société des Lotteries de l’Atlantique ou de la « British Columbia Lottery Corporation » qui sont les instances respectives au Québec et en Colombie-Britannique. De même, les licences délivrées par des autorités comme la Kahnawake Gaming Commission sont également un indicateur fiable du sérieux des casinos en ligne.

Cependant, en raison du statut particulier de la législation canadienne des jeux d’argent en ligne, d’autres agréments internationaux peuvent également rassurer les joueurs. Il s’agit entre autres des agréments délivrés par la Malta Gaming Authority (MGA), la United Kingdom Gambling Commission (UKGC) ou la Swedish Gaming Authority (SGA). C’est le signe d’un casino équitable et sûr.

Un casino en ligne fiable s’associe à des organisations qui soutiennent le jeu responsable. Ainsi, si un joueur devient dépendant, les meilleurs casinos en ligne en Canada et partout ailleurs, disposent de mécanismes visant à protéger le bien-être des joueurs.

L’expérience utilisateur sur les casinos en ligne

Les meilleurs casinos en ligne au Canada offrent une assistance à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C’est un paramètre clé qui déterminera la qualité de l’expérience de jeu que vous aurez sur un site donné. Aussi est-il fortement recommandé de choisir un casino avec un chat en direct. Les agents du chat en direct sont généralement très rapides et répondent en 5 minutes. Par ailleurs, il est beaucoup plus commode d’exposer son problème via ce canal.

En outre, faites attention aux consignes que vous recevrez le cas échéant. Certains managers peuvent vous donner des conseils vraiment incompréhensibles, et vous vous rendez compte que “l’expert” de l’autre côté est incompétent.

L’optimisation mobile des services est également un paramètre important de l’expérience utilisateur.

Selon de récentes enquêtes, la majorité des utilisateurs qui jouent à des jeux de casino en ligne utilisent leurs téléphones mobiles et leurs tablettes. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles il est très important que le casino choisi dispose d’une plateforme adaptée aux mobiles, d’une application mobile ou au moins d’une interface agréable et simple qui se charge rapidement.

Conclusion

Il s’agit là d’une liste non exhaustive des critères de sélection du meilleur casino en ligne au Canada. Cela dit, leur prise en compte au moment du choix vous permettra d’éviter la quasi-totalité des mauvaises surprises à défaut d’avoir une expérience génialissime.

En outre, pour en avoir le cœur net, n’hésitez pas à discuter avec d’autres utilisateurs avant de faire un choix. Il existe de nombreux forums de jeux en ligne où pour discuter avec des joueurs qui utilisent le même casino en ligne et prendre connaissance de leurs retours d’expériences.

Il existe de nombreuses façons de dépenser votre temps et votre argent en ces moments difficiles. Et à l’instar de la prudence dont nous faisons tous preuve actuellement, il convient de faire de même lorsque vous choisissez de jouer à des jeux de casino en ligne.