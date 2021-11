Les belles couleurs – Deux nouveaux titres aux éditions Nathan

Rivière et Banquise sont deux nouveaux titres de la collection Les belles couleurs, des éditions, parus en septembre 2021. Deux livres animés, pour les tout-jeunes lecteurs, dès six mois, qui invitent à distinguer les couleurs d’illustrations qui passent du noir et blanc, à la couleur !

Dès la couverture, les enfants peuvent tirer sur le côté de la page, pour faire disparaître la silhouette du marin-pêcheur, et faire apparaître un bel oiseau coloré, sur une branche, tenant en son bec un petit poisson. Sur la double page suivante, une belle illustration, en noir et blanc, également est à découvrir. De jolis roseaux, avec, sur une feuille, la silhouette d’un insecte longiligne et élégant. Lorsque l’on tire d’un côté, le nom de l’insecte apparaît et de l’autre, la silhouette coulisse pour laisser apparaitre la petite bête toute en couleurs.

Il en va de même pour le deuxième ouvrage, Banquise, qui présente, sur la couverture, un adorable bébé phoque ! Les livres sont cartonnés, très solides et faciles à prendre en main, pour les tout-jeunes lecteurs qui vont pouvoir faire coulisser des dessins, afin de découvrir, derrière les silhouettes en noir, des animaux en couleurs. Un émerveillement, pour attirer l’œil des petits et observer les détails, les nuances… Comme un imagier, à chaque présentation d’un nouvel animal, les enfants vont découvrir le nom, afin d’enrichir leur vocabulaire et d’associer un mot à une image. A la fin des livres, un petit récapitulatif, permet de retrouver tous les animaux et leurs noms. Le dessin est simple, captivant, avec des courbes douces et un bel univers graphique.

Rivière et Banquise sont deux nouveaux titres de la collection Les belles couleurs, des éditions Nathan, qui propose de manipuler des livres solides, tout en explorant un monde coloré et en se familiarisant avec le langage et les noms des animaux à découvrir.