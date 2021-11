Picasso – Les grandes vies – Un album pour les enfants à partir de 8 ans

« Picasso » fait une entrée remarquée au cœur de la collection « Les grandes vies » proposée par les Éditions Gallimard Jeunesse. Béatrice Fontanel et Marie Mignot se sont réunies pour offrir un condensé de la vie personnelle et artistique de ce grand peintre qu’on ne présente plus, Pablo Picasso.

« Les grandes vies » : Un format ludique, idéal pour les plus jeunes

La série « Les grandes vies » a été pensé pour intéresser les plus jeunes à l’art, au travers de portraits de personnalités reconnues par leur histoire ainsi que leurs œuvres. Elle permet donc un focus sur un artiste en particulier, de façon à ce que le lecteur puisse en apprendre un maximum à son sujet. Et ainsi, s’en faire un premier avis. Car il est certain qu’ils entendront parler de Picasso durant leur scolarité, au même titre que Molière et Frida Kahlo, deux ouvrages parus précédemment.

Picasso : plus qu’un homme, un personnage énigmatique



Mais alors, qui est Picasso ? L’auteure – Béatrice Fontanel – a bien compris qu’il fallait fouiller du côté de l’enfance pour décrire l’homme énigmatique qu’était Picasso. Elle embarque le lecteur au cœur d’histoires simples et accessibles. Tout à fait pertinentes également, puisqu’elle ne fait ressortir que l’essentiel de la personnalité du peintre. Le lecteur se laissera porter bien volontiers de la première à la dernière page.

Il va découvrir les grandes périodes qui ont marqué la vie bien remplie de Picasso : son arrivée à Paris qui marque sa période bleue, absolument fascinante, bien que douloureuse pour le peintre qui souffre de dépression. Viennent alors la période rose, ainsi que plusieurs œuvres marquantes, à commencer par « Le garçon à la pipe », « Les Demoiselles d’Avignon » ou encore « Guernica ». Ah « Guernica », un des tableaux les plus connus du Monde ! Il faut dire qu’il marque une étape importante de sa vie que les enfants vont découvrir avec passion, c’est certain.

Des illustrations qui attirent l’œil

Les illustrations de Marie Mignot sont intéressantes, proches du style artistique de Picasso d’ailleurs. Très colorées, un peu disproportionnées, bref idéales pour plonger le lecteur dans l’univers unique du peintre. Le tout est très réussi !