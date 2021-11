Bienvenue à Bizarville – Editions Sarbacane

Bienvenue à Bizarville est une bande dessinée jeunesse, de Tor Freeman, parue aux éditions Sarbacane, en octobre 2021. Un ouvrage qui présente différentes histoires courtes de Jessie, inspectrice et Sid, son assistant, pour des aventures et enquêtes surprenantes et amusantes.

Jessie, la cheffe, et Sid, son assistant, sont dans leur bureau. Jessie apprécie le retour au calme et le signale à son coéquipier. Sid affirme que cela est plaisant, comme cela, il a le temps de s’entraîner aux mots croisés. D’ailleurs, il énonce une définition à sa cheffe, pour trouver un mot en cinq lettres, qui commence par un « H ». Alors que Jessie réfléchie à haute voix, le téléphone sonne. Elle décroche et calme une femme. Elle comprend que cette personne a hérité d’un manoir au milieu de nulle part et que celui-ci est hanté ! C’est à ces mots que Sid découvre le mot qu’il doit inscrire dans ses cases. Un peu plus tard, les deux policiers sont au restaurant, pour retrouver Lady Angora, une chienne qui les remercie d’avoir accepté de la voir dans un lieu public. A table, elle explique que ces derniers temps, elle ne se sent en sécurité nulle part…

Cinq histoires, enquêtes et aventures, ou mésaventures, sont à retrouver dans ce recueil, pour les jeunes lecteurs, qui vont s’amuser à découvrir deux héros attachants, Jessie, une inspectrice courageuse ou presque, lorsqu’il s’agit de dentistes, et de son fidèle adjoint, Sid. Les deux policiers sont bien décidés à faire respecter la loi, dans cette petite ville anglaise de Bizarville, où il se passe d’étranges choses. En effet, il y a un manoir hanté et de curieuses épreuves à passer, pour annuler une malédiction, une secte, dont le gourou veut s’échapper, des dinosaures vivants… La lecture est plaisante, drôle et bien rythmée, avec cette bande dessinée qui présente plusieurs aventures très différentes, et plutôt amusantes, ainsi que deux héros attachants et bienveillants. Le dessin est simple, avec un trait fluide, plutôt rond et doux, avec des personnages expressifs et un univers très plaisant.

Bienvenue à Bizarville est un album des éditions Sarbacane, un recueil d’aventures, mésaventures et enquêtes de deux policiers, une inspectrice et son fidèle adjoint, qui veillent sur la petite ville anglaise de Bizarville, qui surprend à chaque recoin !