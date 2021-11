Belle étoile – Un livre illustré par la talentueuse Laetitia Le Saux

“Belle étoile” est un livre magnifique, raconté par Pascal Queignec et illustré par la talentueuse Laetitia Le Saux. Disponible aux Éditions Didier Jeunesse, les tout-petits vont suivre le quotidien d’une mouette depuis le coucher du soleil jusqu’au lever de jour.

Une histoire tout en douceur, idéale pour s’endormir

“Belle étoile” fait partie des livres que l’on a du mal à quitter des yeux. Il faut dire que les illustrations de Laetitia Le Saux apportent ce petit côté poétique qui embarque complètement dans l’histoire. Les petits seront séduits par la douceur qui se dégage de chaque page, tous ces détails qui rythment le récit du début jusqu’à la fin. Tout est très harmonieux, on pourrait croire que les illustrations viennent juste d’être réalisées à la peinture à l’eau. Cela procure du relief, du mouvement au tout, on s’y croirait.

Grâce à “Belle étoile”, les enfants vont découvrir à quel point la nature est belle de jour comme de nuit. Et le ciel surtout, ce ciel que l’on oublie parfois d’observer et qui réserve pourtant de belles surprises. L’histoire racontée par Pascal Queignec est douce, les enfants suivront bien volontiers les animaux présents dans le livre : cette mouette qui les guide tout au long de la narration, la chouette qui débute sa journée alors que le soleil se couche, les libellules qui s’endorment paisiblement. Et le soleil qui fait tout doucement son apparition avec ses couleurs intensément réconfortantes.

“Belle étoile” semble rythmée comme une berceuse. L’histoire est réconfortante, propice au sommeil. Elle va envelopper le petit dans une bulle de bien-être jusqu’à ce que ses petits yeux se ferment.

« Belle étoile » est un livre qui va développer l’imagination des tout-petits ainsi que leur curiosité. Ils ne regarderont plus le ciel de la même façon, c’est certain.