Alors que Noël approche à grands pas, Mattel avait envie de surprendre les enfants autour d’une toute nouvelle gamme de jouets dérivés du film « Spirit : l’indomptable ». Ils vont pouvoir faire vivre leurs personnages préférés, Lucky, Abigaelle et Apo, ainsi que leurs chevaux, le grand Spirit, Boomerang et Chica Linda.

Une collection adorable à prix tout doux

L’univers de la nouvelle gamme de jouets Spirit de Mattel est très sympa. On retrouve plusieurs packs réunissant l’héroïne du film, à savoir Lucky et son fidèle compagnon Spirit. Sans oublier ses meilleures amies Apo et Abigaelle, tout aussi aventurières et déterminées. La marque s’est donc inspirée du dernier film « Spirit : l’indomptable » de DreamWorks pour proposer des coffrets au plus proche de l’histoire du film. Et c’est très réussi !

Les jouets Spirit sont à retrouver ICI.

La poupée Lucky et son cheval Spirit

« La poupée Lucky et son cheval Spirit » est clairement le coffret vedette de la collection, puisqu’il réunit les deux stars du film dont les enfants adorent les aventures. Nous avons été surpris par la qualité de la poupée Lucky dont le corps est totalement articulé. Elle est donc très facile à manier, les enfants n’auront aucun mal à l’installer sur son cheval, pour des heures et des heures de galop. Elle est très jolie également, avec son jean, ses bottes et ce petit haut à motifs brodés. Sans oublier ses magnifiques cheveux dans le vent et ce minois d’aventurière qu’on lui connaît si bien. Quant à Spirit, il peut bouger sa tête de façon à le rendre encore plus réaliste, on adore !

Pour info, il existe 2 autres versions de ce set, l’un composé de « Apo & Chica Linda » ainsi que « Abigaelle & Boomerang » tout aussi mignons.

Poupée(s) & tenues accessoirisées

Parmi les autres nouveautés Spirit, il y aussi des coffrets de “Poupée & tenues accessoirisées”. Les enfants auront le choix entre les 3 cavalières, puisqu’il y a un kit pour chaque personnage : Apo, Abigaelle et Lucky. Il suffira de choisir son héroïne préférée et faire en sorte qu’elle soit lookée le mieux possible une fois montée sur son cheval. Les coffrets sont vraiment bien faits. À l’intérieur, une poupée forcément, articulée également. Une tenue de cavalière avec notamment une très jolie robe, élégante, au style complètement différent selon le personnage. Les 3 filles vont vite devenir une source d’inspiration pour les enfants qui se sentent proches d’elles. Ils pourront bien sûr les faire vivre autour d’aventures inédites ou inspirées du film.

Mattel réussit à replonger dans l’univers du film autour de coffrets complets, joliment élaborés. La marque a eu la bonne idée de les décliner par personnage, de façon à ce que les enfants puissent choisir leurs préférés. Et s’ils ne connaissent pas encore l’univers de Spirit, Noël semble être l’occasion idéale de leur faire découvrir.