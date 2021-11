Calendrier de l’Avent’ure : Opérations Neiges Eternelles

En Cavale est une marque française qui crée des aventures pour les enfants, des expériences inédites et pleines d’imagination. En plus des trois missions déjà proposées aux enfants, pour patienter jusqu’à Noël, En Cavale présente un calendrier de l’Avent’ure.

En Cavale est une marque française, qui propose un produit français, imaginé, conçu et fabriqué en France. Une boîte dans laquelle l’enfant se voit confier une mission de la plus haute importance. Un jeu de réflexion et d’imagination, pour être 100% déconnecté des écrans, vivre une véritable aventure en autonomie et pleine de surprises. C’est une belle immersion qui est ainsi proposée aux enfants, pour une belle aventure, où l’enfant va devenir enquêteur ou enquêtrice, pour venir en aide à l’agent A.S.T.R.A.U.X.. Aussi, pour finir l’année avec une superbe enquête à résoudre, l’équipe En Cavale a réalisé un calendrier de l’Avent’ure, pour les enfants, qui auront chaque jour une énigme à résoudre, pour avancer dans leur mission.

En effet, les enfants vont découvrir une boîte, avec plein d’éléments et une mission à remplir, afin de venir en aide à l’agent A.S.T.R.A.U.X., enquêtrice confirmée de l’Académie des Enfants Espions, qui passe des vacances en montagne, dans son petit chalet. Mais une curieuse mission lui tombe dessus, elle doit escorter un mystérieux inconnu, en haut des plus hauts sommets enneigés des Alpes. Au final, il va falloir réussir les fêtes de Noël !

Un premier épisode à écouter, pour découvrir la scène de l’enquête et la mission. Chaque jour, un nouvel épisode est à écouter, pour découvrir une énigme à résoudre, pour avancer dans l’histoire et dans l’enquête. Dans ces aventures, il y a de drôles de personnages à découvrir, mais aussi la faune et la flore des Alpes, tout comme l’univers magique de la haute montagne. En effet, l’aventure se veut aussi intelligente que ludique, mêlant aventure, énigmes à des informations pratiques, de culture… Le jeu est original, plaisant, immersif et imaginatif, entraînant facilement les enfants dans une aventure palpitante, très bien menée, avec des lettres à renvoyer à l’Académie des Enfants Espions, afin de pouvoir transmettre des informations secrètes et venir en aide à un agent.

En Cavale, marque française de jeux d’énigmes et d’aventures, présente, pour patienter jusqu’à Noël, autre chose que des chocolats et des jouets, un calendrier de l’Avent’ure ! Un coffret à construire et une aventure à vivre, pleine de rebondissements, de découvertes et d’énigmes à résoudre jour après jour, afin de venir en aide à l’agent A.S.T.R.A.U.X….

La marque française, aux expériences inédites pour les enfants est à retrouver par ici…