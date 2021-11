Fonctionnement du livre audio

Dans le monde anglophone (et de plus en plus dans le monde francophone), les livres audio sont très populaires. Il s’agit d’enregistrements parlés de livres existants, ou de livres créés expressément pour être diffusés dans ce format audible. Ils se trouvent généralement sur des supports numériques (CD, DVD, etc.) ou peuvent être téléchargés directement sur Internet, dans des formats tels que le mp3, ce qui permet de les adapter à tous les appareils : PC, téléphone portable, lecteur mp3, etc.

Les livres audio non abrégés sont des lectures mot à mot d’un livre, tandis que les livres audio abrégés ont le texte abrégé. Certains livres audio proposent des versions entièrement dramatisées du livre imprimé, parfois avec un groupe d’acteurs, de la musique et des effets sonores. La plupart des nouveaux titres des grands éditeurs sont disponibles en format audio livre simultanément à la publication de l’édition reliée. Il y a, aujourd’hui chez Audible environ 600 000 titres audio (15 000 en français), disponibles au public. Avantages des livres audio 1. ils améliorent la concentration Lorsque vous mettez le casque ou les écouteurs pour commencer à lire, vous devez savoir que vous serez conscient de trois choses : la personne qui lit, ce qu’elle dit et comment l’assimiler. 2. Stimulation de l’oreille Opter pour des livres audio peut être un moment de détente. L’écoute de la lecture d’un roman, d’une nouvelle ou d’une histoire fascinante peut se transformer en un son relaxant selon la voix qui la récite ou la narre. Un livre audio peut faire office de bruit blanc ou même de son ASMR. 3. améliorer la concentration Lorsque vous écoutez un livre audio, vous devez être attentif à la personne qui lit, mais aussi comprendre ce qu’elle dit et l’assimiler. Par conséquent, en vous exerçant à lire à haute voix de cette manière, vous améliorerez vos capacités d’attention et de concentration. Selon une étude récente, l’écoute de livres audio augmente la compréhension de la lecture de 76 %, améliore le vocabulaire et facilite la fluidité de l’expression orale. En outre, la combinaison du texte et de l’audio augmente la mémorisation de 40 %, par rapport à la lecture à haute voix… 4. Combiner la lecture avec d’autres tâches En se promenant dans la rue, en allant au travail ou en faisant toute autre activité. Un audiolivre vous donne la liberté que vous recherchiez et vous permet en même temps de gagner du temps. 5. Prendre soin de la planète Avec les livres audio, il n’est pas nécessaire de couper des arbres, d’utiliser de l’eau, des encres, des colles ou de l’essence pour envoyer le livre, donc avec un livre audio nous prenons soin de notre planète. Essayer Audible.fr pour télécharger vos audiolivres Comment fonctionne le service pour télécharger des audiolivres ? • Lors de votre inscription vous allez bénéficier d’un premier livre audio sans rien devoir payer.

Vous devez juste fouiner dans le catalogue de plus de 500 000 livres audio et podcasts et télécharger celui qui vous convient. • Avec votre abonnement vous aurez droit à un livre audio par mois

Le premier mois est gratuit. Ensuite, Audible a un coût mensuel de 9,95 €. • Sans surprise, sans permanence, sans contrat abusif.

Un courriel vous sera envoyé 5 jours avant que votre période d’essai ne se termine.