Est-ce possible d’acheter des bijoux de luxe pour femmes à petit prix ?

Toutes les femmes rêvent d’arborer ces joyaux des plus prestigieuses marques de mode. Mais ils coûtent généralement chers. Sauf si on se tourne vers une bijouterie fantaisie, qui propose des ornements de qualité à des prix bas.

Sublimes, les plus belles femmes du monde arpentent les tapis rouges des plus grands évènements du divertissement et posent en couverture des célèbres magazines de mode. Elles, ce sont les peoples françaises devenues des icônes pour la jeunesse. Ces stars brillent autant par leur beauté que par les bijoux de luxe pour femmes qu’elles portent en public : collier en diamant, boucles d’oreilles en émeraude, bague en saphir… Les accessoires de luxe pour femme ne coûtent pas toujours chers comme on peut le croire. Si les people arborent des modèles très coûteux, jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros parfois, il en existe de très abordables. Et cela même quand ils sont à la mode ou tendance. Ces bijoux de luxe à petits prix appartiennent particulièrement au type fantaisie. C’est-à-dire à la catégorie d’ornements faits de matériaux comme les perles naturelles, les nacres, le bambou et le plaqué or. Ils valent généralement moins de 100 euros en restant de très bonne qualité. On en trouve un peu partout, principalement sur les sites de bijoux en ligne pas chers.

Des pièces uniques en diamant et saphir

Évidemment, ces parures à prix discount sont rarement celles qu’on voit sur les célébrités à la télévision ou dans les magazines. Des stars comme Léa Seydoux, Aya Nakamura et Cara Delevingne scintillent sur les tapis rouges avec des pièces uniques fabriquées par les plus grands joailliers de France. Il s’agit notamment des chefs-d’œuvre du suisse Chopard, concepteurs des Happy Diamonds. Des pièces uniques composées de diamant et de saphir, déjà aperçues sur l’actrice Léa Seydoux au Festival de Cannes. Les stars françaises adorent aussi les créations de la maison Chaumet. On pense par exemple à l’actrice, mannequin et réalisatrice française Laetitia Casta, qui arborait, il n’y a pas longtemps, un bracelet en platine et diamants. Cette gourmette séduit par son style épuré et raffiné pour un look unique.

Des parures à plus de 30.000 euros

S’il y a une starlette qui affole les compteurs, c’est Aya Nakamura. L’interprète du tube planétaire « Djadja » ne fait pas dans la dentelle en matière de bijoux. Ce qui lui a valu la visite de braqueurs en juillet 2021…L’icône de toute une jeunesse a craqué pour « Love », une pièce exceptionnelle de Cartier. Ce bracelet unisexe est l’emblème des amoureux du monde entier. De son côté, Iris Mittenaere préfère collaborer avec Cluse, une des marques de montres les plus réputées du moment. La Miss France 2016 et Miss Univers 2016 en a récemment mis plein les yeux ses followers sur Instagram avec quelques articles. On notera une magnifique chaîne en or aux mailles épaisses, une longue paire de boucles d’oreilles à quatre maillons et une montre dorée. Si elles sont très jolies, ces merveilles restent pour la majorité d’entre nous inaccessibles à cause de leur prix. En effet, elles peuvent coûter jusqu’à 30.0000 euros, voire plus pour des modèles uniques fortement agrémentés. La raison est que ces bijoux sont issues de marques célèbres ou ayant une forte présence sur le marché comme Histoire d’Or.

Du diamant synthétique à portée de main

Heureusement, il est possible aujourd’hui de se procurer ces joyaux à petits prix avec la même qualité. Pour toutes nos reines qui ont toujours rêvé de briller comme une étoile, il y a des parures à quelques euros. Comme les bagues de chez Guerlain, propriété du géant mondial du luxe LVMH. Ou les bracelets Mario de chez Maty, une entreprise d’horlogerie et de joaillerie bisontine. Un bon nombre de ces accessoires sont conçus avec des matériaux à bas coûts. Le Zircone fait partie de ceux-là. On l’appelle faux diamant car il ressemble à s’y méprendre à la pierre précieuse.

Cette pierre synthétique est très brillante et fascinante par ses reflets. Elle peut présenter diverses couleurs (rose, blanc ou noir), ce qui la rend plus fascinante encore. De plus, on peut l’accompagner d’émeraude ou de perles naturelles. Elle permet de s’offrir des chefs-d’œuvre sans casser sa tirelire. Nos modeuses peuvent aussi obtenir satisfaction avec les bijoux fantaisie. Ces ornements extravagants (comme ceux des célébrités) se composent de matières accessibles comme les perles, la nacre, le bois et le plastique. Ils coûtent généralement moins de 100 euros.

Du luxe avec le zircon et le plaqué or 18 carats

Si vous aimez des matériaux nobles, vous pouvez vous tourner vers l’argent 925/100, un alliage contenant au moins 92,5% d’argent et 7.5% de cuivre. Il présente une belle couleur neutre pour accompagner tous les looks. Pour celles qui raffolent de l’or, il y a le plaqué or. C’est un alliage de zinc et de cuivre avec une couche d’or. Il est possible de dénicher de magnifiques bracelets en plaqué or 18k, à presque rien. Ces beautés sont 12 fois moins chères que ceux composés de la pierre naturelle. Elles valent parfois moins de 10 euros. Un bon compromis donc pour celles qui n’ont pas les moyens de s’acheter les joyaux des grandes maisons françaises.