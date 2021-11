Ma première peinture magique – Noël est un cahier d’activités, des éditions Usborne, paru en octobre 2021, qui propose de s’éveiller à la peinture à l’eau, tout en s’émerveillant de l’univers fabuleux de Noël. L’ouvrage souple, idéal pour développer la gestuelle des tout-jeunes enfants.

Sur la couverture se trouve un pinceau, qui permettra par la suite de mettre en couleur, les belles illustrations du cahier. Il est expliqué, qu’il faut seulement un peu d’eau, pour faire de la peinture. Sur la première page, il est, en effet, exposé qu’il faut tremper le pinceau dans de l’eau et passer sur les images. Ainsi la peinture apparaît comme par magie, pour les enfants, qui vont découvrir différentes couleurs. Pour empêcher la peinture de traverser les pages, puisqu’il s’agit d’eau, un volet, à la fin de l’ouvrage, comme un grand rabat, permet de protéger la page suivante et la peinture réalisée.

C’est le Père Noël, sans compter la page de garde, qui est à mettre en couleur, en premier. Un joli personnage qui salue et se présente aux enfants. Le graphisme est simple, néanmoins plaisant, avec quelques détails et petits motifs pour enrichir, afin de proposer et découvrir différentes couleurs sur un même dessin. Le principe est très simple, bluffant et efficace, car les traits noirs épais, cachent des teintes qui vont colorer les illustrations avec l’eau contenue sur le pinceau. Il sera plus prudent de rincer souvent le pinceau, pour un meilleur rendu et d’éviter de mélanger les couleurs. Un premier essai pour les tout-jeunes artistes, pour s’essayer à la peinture à l’eau, mais aussi pour développer leur gestuelle et leur habileté. Le cahier souple est idéal, à transporter pour un week-end, ou en vacances, ne nécessitant pas de matériel, juste de l’eau !

Ma première peinture magique – Noël est un cahier souple, des éditions Usborne, qui surprenant et étonne les jeunes enfants. Un livre souple idéal, pour la gestuelle, mais aussi pour son côté pratique, qui ne nécessite que de l’eau, pour faire de la peinture et mettre en couleur de belles illustrations de Noël.