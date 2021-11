Maison Mazet – Calendrier de l’Avent 2021

Maison Mazet est Maître chocolatier et confiseur, depuis 1903, et propose des douceurs chocolatées, et la célèbre Prasline de Montargis. Pour patienter jusqu’aux fêtes, Maison Mazet propose, encore cette année, un joli calendrier de l’Avent, gourmand et surprenant.

La Maison Mazet est avant tout une confiserie artisanale, qui depuis 1903, régale et présente différentes douceurs, dont la célèbre Prasline de Montargis, une amande caramélisée. Les confiseries et chocolats de la marque française sont fabriqués artisanalement, dans le plus grand respect de la tradition, afin de ne rien retirer des saveurs et du savoir-faire. Pour patienter et déguster quelques bouchées gourmandes de la Maison Mazet, le calendrier de l’Avent est idéal pour cela… Le coffret est très joli, avec un paysage hivernal, en forêt, avec quelques maisons en bois et des animaux. Il s’ouvre comme un livre, pour laisser apparaître une jolie scène, de cette forêt enneigée, avec animaux et êtres humains vivant en harmonie.

Derrière la première fenêtre se trouve deux praslines, ces savoureuses et gourmandes bouchées sucrées et croquantes. Une amande grillée et caramélisée, spécialité de la maison, recette artisanale et d’antan. La deuxième case cache une première pâte de fruits à l’abricot, un petit carré savoureux et parfumé. Le carré est fondant, croustillant autour, avec le sucre, laissant apparaître, par la suite, la douceur et tout le parfum du fruit. La troisième case renferme un délicieux chocolat surprenant, à l’intérieur se cache une pâte, comme un nougat, avec pistache et autres fruits secs. La douceur à l’intérieur, avec la croquant et la force de l’enrobé au chocolat noir, offre une bouchée savoureuse à déguster. Un mendiant au chocolat noir est à savourer, dans la quatrième case. Un morceau croquant et intense au chocolat noir, sur lequel des amandes caramélisées et des pistaches sont à croquer, également…

Ainsi de suite, des bouchées chocolatées ou fruitées sont à découvrir et déguster, au fur et à mesure des cases à ouvrir, pour attendre Noël. Des surprises gourmandes, avec quelques incontournables, mais aussi quelques nouvelles recettes du chef Hugues Pouget, comme des amandes caramélisées enrobées de chocolat et parfumées à la fève Tonka, à la fleur de Sel ou encore à la poudre de pain d’épices, saveur que l’on aime à retrouver en fin d’année. Il y a aussi, cette année, quelques savoureuses bouchées fruitées à déguster, des pâtes de fruits aux bons goûts de fruits.

Maison Mazet propose, cette année encore, un joli coffret, un calendrier de l’avent aussi beau que bon, dans un format très pratique. Un cadeau à offrir ou à s’offrir, pour patienter jusqu’à Noël, tout en savourant de délicieuses bouchées, des surprises gourmandes et croquantes.

