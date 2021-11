Géopolitique – Notre monde expliqué en 12 cartes est un documentaire, des éditions Nathan, qui propose aux jeunes lecteurs, un tout premier livre de géopolitique. Un ouvrage riche, dans lequel les enfants trouveront des réponses adaptées et des cartes fourmillant de détails.

Le livre débute avec une mappemonde, sur laquelle apparaît le sommaire. L’ensemble est visuel et attractif, simple et efficace, permettant aussi de resituer, si besoin, quelques pays et continents. Un sommaire, un peu plus détaillé, est à retrouver quelques pages plus loin, pour plus de clarté. Après un mot de l’auteur, une introduction invite à se poser des questions sur la géographie, les territoires que chacun habite, qui nous façonnent, nous modèlent, nous emprisonnent… La géographie a influencé les guerres, les politiques et les sociétés, hier, comme encore aujourd’hui. Aussi, les nations sont souvent prisonnières de leur géographie, limitées par des chaînes de montagnes, l’impossibilité d’accéder à un fleuve pour le commerce… Le climat et les ressources naturelles ont aussi leur rôle essentiel dans le développement des sociétés humaines.

Ainsi de suite, tout va être détaillé, continent après continent, pays après pays, pour comprendre comment la géographie a pu façonner notre histoire, entre montagnes, fleuves et mers qui sont au cœur de tension agitant le monde et les hauts dirigeants. Les paragraphes sont plaisants, assez courts et détaillés, comme les légendes qui accompagnent les nombreuses cartes et illustrations, pour mieux comprendre visuellement. Le documentaire est unique, riche, adapté et détaillé, pour les jeunes lecteurs, à partir de 10 ans, pour comprendre des enjeux qui nous dépassent parfois et les tensions qui peuvent exister entre plusieurs grandes nations. La géographie est vue d’une manière différente, présentant des enjeux essentiels, selon les territoires, et mettant aussi en avant l’actualité. Les illustrations et cartes à retrouver, dans le livre, permettant de s’y retrouver plus facilement et rapidement.

Géopolitique – Notre monde expliqué en 12 cartes est un documentaire unique, des éditions Nathan, qui vient expliquer à nos enfants, comment la géographie a façonné notre histoire et comment aujourd’hui encore, elle crée des tensions entre de grandes nations.