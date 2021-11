“C’est pas Classique” est de retour à Nice les 10,11 et 12 décembre

En 2020, « C’est pas classique », n’avait pu se tenir en raison de la pandémie. Le festival, qui rencontre chaque année un immense succès, est de retour et aura lieu les 10, 11 et 12 décembre au Palais Acropolis de Nice. Cette 16ème édition s’annonce exceptionnelle, imprégnée par la magie de Noël. Pendant trois jours, la musique classique, trop souvent considérée comme élitiste, sera à la portée de tous les publics. Plus d’une trentaine de concerts gratuits et d’animations seront proposés. Comme lors des années précédentes, l’édition 2021 sera marquée par plusieurs temps forts : le duo Camille et Julie Berthollet, l’hommage à Serge Gainsbourg, et, pour la première fois à Nice, Disney en concert, « Magical music from the movies ».

Une 16ème édition dans une ambiance de féérie de Noël

Pour marquer le retour de « C’est pas classique », le Département des Alpes-Maritimes, a prévu une programmation particulièrement riche. Organisée à quelques jours des fêtes de fin d’année, cette nouvelle édition prendra une ambiance de féérie de Noël avec de nombreuses animations : chorale de Noël, Père Noël, forêt de sapins, et, point d’orgue de ce week-end, Disney en concert. Tout est donc prévu pour faire plaisir aux enfants et, sans aucun doute, à tous ceux qui s’émerveillent devant la magie de Noël.

Les temps forts de cette 16ème édition

L’édition 2021 sera rythmée par trois temps forts, qu’il faudra réserver sur le site internet : cpc.departement06.fr

Vendredi 10 décembre à 20h30, salle Apollon

Camille et Julie Berthollet ouvriront cette nouvelle édition en présentant au public leurs « Quatre saisons », dans un show inédit, moderne, qui mêlera grâce et virtuosité. Elles seront accompagnées de leurs musiciens et de l’Orchestre de Cannes PACA.

Samedi 11 décembre à 21h, salle Apollon

Trente ans après sa disparition, le festival « C’est pas Classique » rendra hommage à Serge Gainsbourg. Avec l’Orchestre de Cannes PACA, Frédéric Luzignant proposera une vingtaine de titres réarrangés.

Dimanche 12 décembre, il y aura deux représentations dans la salle Apollon, à 14h30 et 19h30

Pour la première fois en tournée dans toute la France, la magie de Disney fera escale à Nice. Ce sera l’occasion de redécouvrir les airs incontournables et scènes cultes d’hier et d’aujourd’hui, à travers un medley unique qui mêlera parfaitement musique classique et magie de Noël.

Pour plus de renseignements sur le programme complet de « C’est pas classique » : cpc.departement06.fr