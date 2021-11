Cheesy Christmas : Le calendrier de l’Avent 2021 de La Box Fromage

Belle surprise dans ma boîte aux lettres cette semaine, le calendrier de l’Avent Cheesy Christmas qui nous invite à déguster 24 variétés de fromages des Alpages. J’ai eu l’occasion de vous le présenter en 2019 et je dois dire que j’en ai gardé un très bon souvenir. Je vous emmène donc avec moi à la découverte de ce petit dernier, c’est parti !

La Box Fromage nous régale avec Cheesy Christmas

S’il fallait que je décrive ce calendrier en deux mots, je dirais : découverte et convivialité. Il permet de se retrouver chaque jour autour d’un fromage à déguster en famille. L’occasion de sortir un peu de sa zone de confort en se laissant surprendre par de nouvelles saveurs. Et bien sûr, de donner son avis, de le partager, tout en prenant plaisir à la dégustation. Le calendrier se présente sous forme de boîte en bois très jolie, illustrée de façon festive, avec ces petits détails qui nous embarquent au cœur des tables de fêtes. Elle pourra d’ailleurs être recyclée comme plateau de fromages le jour de Noël.

S’initier à la caséologie : ça vous dit ?

Pour ceux qui se posent la question, la caséologie est la science qui a pour objet l’étude, l’affinage et la connaissance du fromage. Et c’est un peu ce que propose La Box Fromage avec ce calendrier, puisqu’il va nous permettre une dégustation ludique de 24 fromages différents. Une sélection pointue de Bernard Mure-Ravaud des Alpages qui risque bien de surprendre les palets, même les plus avertis.

Et pour guider nos différentes dégustations, l’équipe a glissé un livret qui va nous apprendre plusieurs informations sur le fromage que bien souvent nous ignorons. Et j’ai été surprise de voir qu’il y a bien des choses à prendre en compte pour en apprécier chaque bouchée. Quelle est la température idéale pour le déguster, penser à bien l’observer, le sentir, le goûter bien sûr, mais pas n’importe comment. On parle aussi des types de fromage : pâtes molles, pressées, persillées et les inclassables. Quelques astuces sur les découpes, des infos sur l’affinage et bien sûr, la description détaillée des sigles : AOC, AOP, IGP. Plus important encore : la liste des fromages, du jour 1 au 24, avec la possibilité de mettre des notes en face.

Le calendrier de l’Après Cheesy Christmas

Bon, j’ai quand même une mauvaise nouvelle, le calendrier de l’Avent s’est arraché et il est épuisé. Néanmoins, La Box Fromage propose un calendrier de l’Après qui fera une belle idée de cadeau à glisser sous le sapin. Les gourmands seront surpris de découvrir autre chose à déguster que du chocolat. Succès garanti ! La première expédition se fera juste avant le 1er janvier, en livraison réfrigérée, l’équipe à penser à tout pour nous combler.

Rendez-vous ici pour vous l’offrir !