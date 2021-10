Mes premières lectures 100% syllabiques – Niveau CP

La collection des éditions Larousse, Mes premières lectures 100% syllabiques, se complète avec deux nouveaux ouvrages, parus en août 2021. Un nouveau maître à l’école et Gare au fantôme ! sont deux nouveaux titres, conçus en adéquation avec la méthode de lecture 100% syllabique.

Ce matin-là, maître Léon prépare la rentrée des classes. Sur son bureau, il a tout organisé. Les cahiers et les livres sont prêts, il ne lui manque plus que ses petits élèves. Maître Léon est enchanté et regarde la pendule qui indique l’heure. Il active la cloche, pour appeler ses nouveaux élèves, qu’il va bientôt découvrir.

Aujourd’hui c’est Halloween ! Les Loulous se retrouvent dans le manoir du grand labyrinthe. Le manoir est magnifique, il fait penser à un château du Moyen Âge. Molly explique à ses amis la tradition celte de la fête d’Halloween. La nuit du 31 octobre, les habitants se déguisaient en monstres terrifiants pour faire peur aux fantômes.

Pour la rentrée et pour la fête d’Halloween, les deux titres suivent les saisons, invitant les jeunes lecteurs à poursuivre leur apprentissage de la lecture, avec des petits romans adaptés. Les ouvrages sont de niveaux différents, pour un apprentissage progressif, conçus par deux enseignantes de CP spécialisées. Ainsi, les histoires sont courtes, adaptées à la progression, en adéquation avec la méthode de lecture 100% syllabique. Des conseils aux parents, le vocabulaire et les mots outils sont présentés avant de commencer la lecture, tout comme les personnages attachants à retrouver. La police d’écriture, comme la taille, sont idéales pour une lecture adaptée, accompagnée de belles illustrations colorées. Tout est fait pour accompagner les enfants, qui vont prendre confiance en eux et découvrir le plaisir de lire.

Un nouveau maitre à l’école et Gare au fantôme ! sont les deux nouveaux titres de la collection Mes premières lectures 100% syllabiques, des éditons Larousse, qui présente deux nouvelles histoires adaptées à l’apprentissage de la lecture des élèves de CP.