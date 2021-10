Rose & Crow – Livre I

Rose & Crow est un nouveau triptyque des éditions Delcourt, paru dans la collection Terre de légendes, en septembre 2021. Livre I est une bande dessinée d’Amélie Sarn et Lise Garçon, qui présent un univers fantastique, empreint de magie, un récit initiatique sur l’adolescence.

Une île mystérieuse et sombre flotte dans les airs, entourée d’autres morceaux de terre, plutôt verdoyants. Des soldats ailés bombardent la forêt, dans laquelle des habitants fuient face au danger. Des explosions retentissent, les habitants de la forêt sont terrorisés, ils paniquent, courent. Aux commandes de l’attaque, un homme semble se satisfaire de la situation. Au-dehors, les bombes font de nombreux dégâts, effrayant la population, impuissante. Ailleurs, loin de tout cela, trois jeunes filles sortent de leur lycée. Elles critiquent la prof de maths, avant de penser au week-end qui s’offre à elles. Un jeune garçon approche, l’une des filles avertie Rose. Rose salue Tomas, elle va vers lui. Tomas salue à son tour Rose, expliquant qu’il passait pas loin pour aller à l’entrainement, donc il s’était dit qu’il pourrait la raccompagner chez elle !

Autour d’eux, dans les rues, beaucoup de corbeaux apparaissent. Cela ne les intrigue pas plus que cela. Pourtant, bientôt, après avoir utilisé sa magie, et s’être faite grondé par son grand-père, Rose va être emmenée par un mystérieux personnage à Udover. Un univers au-delà du ciel, qui semble meurtri par une incessante guerre. C’est au travers de ce personnage ambivalent et inquiétant, que Rose va tenter de trouver des réponses, quant à son enfance et ses parents qu’elle ne connaît pas, mais aussi la magie dont elle est douée. La bande dessinée se lit facilement, adaptée aux jeunes lecteurs, présentant un univers fantastique, mêlant de magie et de créatures étranges. Un récit initiatique sur l’adolescence, où la jeune fille va devoir trouver sa place et faire confiance… Le dessin, un brin manga, est plaisant, plutôt doux dans l’ensemble, avec des personnages expressifs, travaillés, et un bel univers fantastique à découvrir.

Rose & Crow débute avec le Livre I, paru aux éditions Delcourt, qui présente le commencement d’un récit initiatique sur l’adolescence, à travers Rose, jeune fille possédant une part de magie en elle, qui se retrouve au-delà du ciel, dans un univers étrange, fabuleux et chaotique.