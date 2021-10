Notre sélection de soins respectueux de la peau fragile de bébé

Les parents se sentent de plus en plus concernés par la composition des produits qu’ils utilisent sur la peau fragile de leurs enfants. Nous avions envie de guider vos choix autour d’une sélection de soins que nous avons pu tester, dans diverses marques, toutes catégories et budgets confondus.

Gel lavant ou savon surgras ?

Les deux, bien sûr ! Le fait est qu’à ce jour, un gel lavant peut-être aussi respectueux des peaux sensibles qu’un savon naturel, alors que ce n’était pas le cas il y a encore quelques années.

Notre sélection de soins pour la team “Gel lavant”

Le gel lavant corps et visage « Toilette Douceur » de la marque Enfance

Outre l’univers floral absolument incroyable de la marque, Enfance propose donc un gel lavant corps et visage sans savon, utilisable dès la naissance de bébé. Sa composition naturelle en fait un atout de taille sur les peaux atopiques qui soufrent d’eczéma et autres sécheresses cutanées. En effet, le gel est formulé sans parabens, sans phénoxyethanol, sans sulfates, sans phtalates, sans silicone, sans alcool, sans gum, sans colorant et sans parfum de synthèse. Rien que cela ! Sa texture gel est assez surprenante au départ, comme gorgée d’eau. Et finalement, elle séduit dès la première utilisation, elle mousse bien donc inutile de trop en mettre. Son odeur est plutôt délicate, puisqu’elle sent le propre grâce à son mélange de trois eaux florales, à savoir la fleur d’oranger, la camomille et la menthe poivrée. Son prix : 14 € les 100 ml

Le gel nettoyant 2 en 1 corps et cheveux de Druide BioLove

Le Laboratoire canadien Druide avait envie de consacrer une gamme aux enfants avec BioLove, autour d’une sélection de soins adaptés aux peaux sensibles, dès la naissance. Une vraie réussite ! Et parmi les pépites que nous avons pu découvrir, nous avons beaucoup aimé ce gel lavant. Il a la particularité d’être formulé sans eau ! C’est en fait le jus de feuille d’aloe vera qui est utilisé pour nourrir et protéger la peau fragile de bébé. Son odeur est incroyable, gourmande, addictive même. Il contient également de la guimauve, de la camomille, de l’avoine colloïdale apaisante et de l’extrait de fruit d’Acérola. Son prix : 19 € 90 les 250 ml

Notre sélection de soins pour la team “Savon surgras”

Le savon protecteur apaisant corps & visage (0-3 ans) Enfance

Enfance propose donc un savon solide naturel saponifié à froid. La marque surprend une fois encore, puisqu’elle conseille aux parents de choisir leur savon en rapport avec l’âge de leurs enfants : 0-3 ans, 3-8 ans et 8-12 ans. Que dire si ce n’est qu’il est fabuleux ? Il est doux sur le visage, grâce au beurre de karité et aux huiles végétales bio de Cameline et de noix de coco. Il a une petite odeur gourmande, addictive, qui donne envie de croquer nos tout-petits après le bain. Nous avons été surpris par son côté moussant assez puissant, idéal pour laver les cheveux tout en douceur. Et est-ce qu’on peut parler de cette présentation ? Ils sont tous reliés par un ruban qui permet un séchage hygiénique. Ils sont glissés dans un coffret au cœur d’un papier délicat, quelle élégance ! Son prix : 16 € unitaire – 42 € le coffret de 3 savons

Neutraderm Baby « Le savon surgras douceur 3 en 1 »

Parmi nos coups de cœur, il y a également le savon surgras douceur 3 en 1 de Neutraderm Baby. Il est formulé à 96 % d’ingrédients biodégradables. Sa compo’ est juste irréprochable et son prix canonissime, à savoir autour de 4,50 € les 100 gr. Il sent divinement bon. Il contient de l’huile de noyaux d’abricot bio et du lait d’amande douce bio. Cerise sur le gâteau, les cheveux de bébé brillent et sentent bon durant plusieurs jours.

Crème et huile hydratante

L’huile sèche nourrissante pour le corps Enfance

L’huile sèche nourrissante Enfance fait partie des produits les plus surprenants de la marque. Délicatement glissée dans un étui fou d’élégance, elle se compose de 6 huiles biologiques qui se suffisent à elles-mêmes. Ce produit est dédié aux enfants à partir de 36 mois souffrant de sécheresse cutanée. Elle est riche, idéale après un bon bain en massant longuement les zones à hydrater. Son odeur est délicieuse, elle ne colle pas puisqu’elle est sèche. Son applicateur est bien pensé, car il permet de doser convenablement. L’huile conviendra à toute la famille et ça, c’est génial. Et bien sûr, elle est bio. Son prix : 50 € les 100 ml

La crème hydratante bébé & enfant de mon petit La Rosée



La crème hydratante La Rosée vient hydrater la peau de nos babys tout en douceur. Elle a ce petit côté réconfortant que l’on attend d’un soin visant à hydrater et à protéger les peaux fragiles. Son odeur de propre est hyper addictive. Elle se compose de beurre de karité, d’aloe vera, de cire d’abeille et de cire végétale de Carbauba. De plus, 96 % de ses ingrédients sont d’origine naturelle. Le soin est formulé hypoallergique, et comme toujours, sa compo’ est juste parfaite. On vous adore La Rosée ! Son prix : 13,90 € les 200 ml.

La toilette, le change

L’eau nettoyante sans rinçage de la marque Ainsifont…

Nombreux sont les parents qui n’utilisent pas d’eau nettoyante par peur d’irriter la peau de leurs tout-petits. Nous avions donc envie de vous présenter « L’eau nettoyante sans rinçage » d’Ainsifont, composée de 99,8 % d’ingrédients d’origine naturelle. Et sa composition est irréprochable ! Elle sera parfaite sur le visage, et même pour le siège, notamment sur les plis cutanés qui souffrent parfois de picotements et de rougeurs. L’odeur de fleur d’oranger est délicieuse, elle ramène directement en enfance. Son prix : environ 6 €

Le lait de toilette nettoyant aux huiles végétales, Mon petit La Rosée

Que dire si ce n’est que ce lait nettoyant est une pépite ? Il faut dire que La Rosée est une marque qui propose des produits absolument géniaux en terme de composition. Ce lait de toilette permet de nettoyer le siège de bébé tout en douceur puisque sa texture est fondante. Aucun risque de picotements donc, notamment grâce aux huiles végétales présentes dans la formulation. Après utilisation, elle laisse un petit film protecteur, hyper agréable au toucher. Ce lait ne se rince pas, il peut s’utiliser sur le corps et le visage également. Son prix : 12,90 € les 400 ml

Le liniment oleocalcaire à l’huile d’olive bio de Cosmonaturel bébé bio

Ce liniment nous a permis de découvrir la marque Cosmonaturel que nous ne connaissions pas du tout. Et parmi les produits testés, c’est ce liniment olecalcaire qui ressort clairement du lot. Il est fabuleux, simple et efficace. À l’huile d’olive bio, il nettoie les fesses de bébé en douceur et laisse un film protecteur. Il est made in France, sans conservateur et sans parfum. Son prix : 9 € les 500 ml

La pâte sans zinc pour érythèmes fessiers de Druide BioLove

Et voici la grande surprise de cette sélection ! La pâte sans zinc a été pensée pour créer une barrière de protection entre le siège et les couches. Soit, éviter que l’humidité ne s’installe trop entre les plis de la peau et crée picotements et rougeurs. Ce pot est une pépite ! Il s’imposera très vite comme un indispensable. Il renferme une pâte huileuse qu’il faut ensuite déposer sur le siège de bébé. Sa composition est un mélange relativement complet, puisqu’elle contient du beurre de karité, diverses huiles et cires végétales adoucissantes, ainsi que de l’huile essentielle de camomille Romaine qui va créer une barrière protectrice. Bonne nouvelle : il est possible de l’utiliser sur le visage, sur des petits boutons d’irritation ou autres rougeurs. Son prix : 14,90 € le pot de 60 gr

Et voici pour notre sélection de soins respectueux de la peau sensible des enfants ! N’hésitez pas à nous dire quels sont vos indispensables du moment : produits, marques, etc.