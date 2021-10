Un grand méchant loup ! est un nouvel album de Geoffroy de Pennart, paru aux éditions Kaléidoscope, en septembre 2021. Une nouvelle aventure pour Igor, qui se sent l’âme d’un grand comédien, pour incarner, dans un prochain film, le grand méchant loup.

Ce matin-là, quelqu’un frappa à la porte d’Igor. Un jeune homme se présente rapidement, expliquant qu’il est l’assistant du grand cinéaste Otto Karskholer, qui souhaiterait l’engager pour son prochain film. Igor n’en revient, pas, il pense qu’il doit s’agir d’une erreur, car il n’a jamais fait de cinéma ! Puis l’assistant affirme que son boss le connaît de réputation, tout en sortant les unes de plusieurs journaux. Il insiste même, affirmant qu’il sera terrifiant dans le rôle principal du prochain film d’Otto Karskholer, intitulé Le loup et les trois petits cochons. Aussi, Igor est invité à déjeuner à la délicieuse cantine des studios pour en parler. Le loup est flatté et ne résiste pas à l’idée d’un bon repas.

C’est ainsi qu’Igor va devoir faire ses preuves, en tant que loup féroce, pour pouvoir jouer le premier rôle d’un grand film. L’histoire est originale et les personnages amusants. Les jeunes lecteurs seront ravis de retrouver ou de découvrir Igor, loup sympathique et déterminé à prouver qu’il est le loup qu’il faut pour ce rôle. En effet, le héros va devoir démontrer ses talents et faire voir qu’il peut être terrifiant. Le récit est plein d’humour, de rebondissements, il s’amuse également à détourner le conte classique des trois petits cochons, que les enfants reconnaîtront facilement. Il rythme est plaisant, le découpage efficace, pour une lecture dynamique, entre narration, dialogues et quelques bulles. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait fin, simple et un univers coloré et expressif.

Un grand méchant loup ! est un nouvel album des éditions Kaléidoscope, où les enfants retrouvent avec plaisir Igor, pressenti pour incarner le grand méchant loup dans un prochain film, mais encore faut-il démontrer ses talents et prouver qu’il peut être terrifiant !