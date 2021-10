Le grand atlas des Dragons et Chimères est un bel ouvrage des éditions Glénat, paru en septembre 2021, qui présenté des créatures mythiques, des animaux fabuleux, des dragons qui continuent de fasciner et d’inspirer les hommes.

Après une introduction qui présente ses animaux fabuleux, héros maléfiques et dragons qui ont marqué toutes les civilisations, l’ouvrage propose de faire la lumière sur les légendes de ces créatures mythiques. Un livre qui regroupe un beau nombre de ces créatures fantastiques, afin de connaître les origines et d’approfondir les connaissances des passionnés. Le sommaire, par la suite, présente trois parties : Légendes ; Des dragons et des hommes ; Annexes.

Ainsi, c’est par la légende de l’hydre de Lerne que débute la découverte. Une créature féroce, au corps de chien, dotée de têtes de serpents qui repoussaient en se multipliant sitôt coupées. L’hydre de Lerne est l’un des plus terribles monstres de la mythologie.

L’ouvrage est très riche, présentant une multitude de créatures fantastiques et terribles, qui ont marqué différentes civilisations. Les informations et encadrés plaisants à lire, pour découvrir les origines, les mythes, les créatures, leurs performances, leurs capacités et leur histoire. Il y a aussi les hommes ou femmes, autour de ces créatures, qui sont révèlent, des héros, dieux, demi-dieux, courageux et braves. La mythologie grecque, romain, égyptienne, scandinave, sont bien évidemment à retrouver, mais aussi des légendes françaises, perses, d’Amérique centrale… Les histoires et légendes sont présentées, des parties expliquées, les personnages détaillés, pour mieux comprendre les monstres, leur fin, les symboles… De nombreuses illustrations, des gravures, des tableaux et photographies enrichissent l’atlas très complet.

Le grand atlas des Dragons et Chimères est un bel ouvrage, des éditions Glénat, qui invite à découvrir les légendes de ces créatures fantastiques qui fascinent toujours, entre dragons, bêtes, monstres, hydre, sphinx, salamandre, manticore…