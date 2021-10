Armistice : Nouvelles baskets tendances pour la saison automnale

Alors que le joli mois d’octobre fait son entrée, j’étais pressée de vous présenter ma sélection automnale de chaussures, auprès de l’une de mes marques préférées, j’ai nommé Armistice. Au programme, des paires de sneakers de fabrication française, aux looks actuels très tendances et hyper confortables.

Armistice et son iconique Stone One

Armistice est une marque de chaussures notamment connue pour son iconique Stone One, la tennis feel-good à la française, comme on les aime. Vous la connaissez certainement, puisqu’elle est et restera la star de la marque pendant encore bien des années, que ce soit aux pieds des hommes ou des femmes. Elle est juste parfaite pour tous les jours, elle possède de nombreux looks, elle est pétillante et se marie avec tout : jean, pantalon, short, jupe, robe, etc.

Armistice innove avec “REFUGE” : Collection automne-hiver 21/22

La marque a eu envie de renouveau, de surprendre ses clients autour d’une collection inédite nommée “REFUGE”. Elle a donc décidé de mettre de côté l’iconique “Stone one” pour proposer des chaussures davantage en accord avec la saison automne/hiver. J’ai été agréablement surprise par ce changement, et pour tout vous dire, je ne m’y attendais pas. Et contre toute attente, tout y est ! Les modèles proposés sont canons, franchement je suis tombée sous le charme de cette collection qui est très variée. Il y en a pour tous les goûts : classique ou original, discret ou coloré, intemporel ou tendance, elle mérite qu’on s’y attarde davantage.

Armistice a eu la gentillesse de me faire découvrir 2 paires de mon choix pour que je puisse vous en parler plus en détail. Et voici celles que j’ai choisies pour m’accompagner durant tout l’automne.

Les baskets “Moon One W” (Mesh Rcy/Famous – Dove/Amande)

Je suis tombée in love de la “Moon One W” qui s’apparente à une paire de basket élégante et confortable. Je trouve qu’elles ont un look chic/décontracté. Tout ce que j’aime en fait, car elles peuvent se porter tous les jours, que ce soit pour se rendre en cours, au boulot, en soirée, etc. Elles se marient aussi bien avec un jean classique qu’avec un petit pantalon pincé. J’ai aimé leur forme qui m’indiquait qu’elles allaient être confortables, et je confirme que c’est bien le cas. Soit, une sneaker comme on les aime.

J’ai adoré son look, ses couleurs notamment. Et puis, on retrouve bien la touche « Armistice » avec le mélange de textures coton/velours. Il y a quelques touches pailletées sur le logo « A » pour Armistice bien sûr. Sa semelle est légère et originale, parce qu’elle est plus imposante côté talon et que la marque est inscrite dessus. Les œillets sont invisibles, et il y a une tirette côté talon pour se chausser plus facilement.

Dans un autre coloris, que j’aime tout particulièrement aussi (je me résonne pour ne pas me les offrir), il y a “London/Famous-Tan” au look british absolument dingue ! Pour le coup, moins discrètes que les précédentes, mais hypers tendances. J’aime tout particulièrement les touches dorées sur le logo, les empiècements cognac. Côté matières, j’ai été surprise de voir qu’elles sont en laine, coton et polyester sur le dessus. Elles doivent être plus chaudes du coup. Elles sont moins discrètes mais harmonieuses, franchement good job Armistice, elles sont très réussies.

Les baskets montantes “Foxy Mid Lace W” (Alpi-Amande/Camel)

Quand je les ai vues, je me suis dis : il me les faut ! Elles ressemblent à s’y méprendre à un autre type de chaussures très connues du grand public dans une marque concurrente. Mais elles possèdent leur propre personnalité.

Je trouve qu’Armistice a pris un risque en proposant cette paire de chaussures en particulier et elle a eu raison ! Elles sont juste parfaites. Il s’agit donc d’une paire de baskets montante, que j’ai choisies couleur Amande/Camel. J’avais envie de quelque chose de discret, assez automnal, et passe-partout. J’aime particulièrement la matière assez épaisse du tissu extérieur. Le détail du camaïeu de beige, ainsi que le contraste avec cette épaisse semelle. Sans oublier le logo rond couleur blanc sur le côté avec ce “A” qui ressort franchement. Côté confort, rien à redire, je trouve que le pied n’est pas serré, au contraire, il a bien la place sans que cela frotte d’un côté ou de l’autre.

Cette chaussure existe dans trois autres coloris qui valent le détour également. J’avoue avoir un gros faible pour la couleur “Dragee/Prune” qui pour le coup serait parfaite en automne. Ce dégradé de rose, beige et prune est hyper harmonieux, c’est fou comme elles sont belles.

Côté prix, comparé à d’autres marques qui ne proposent pas de fabrication made in France, rien à redire. Soit, 89 € pour les baskets montantes Foxy Mid et 99 € pour les Moon One. Et côté compo’, du grand Armistice, puisque certaines matières sont recyclées certifiées GRS.

C’est exactement ce que j’aime avec Armistice. La marque a réussi à sortir de sa zone de confort avec la fameuse Stone One que nous portons tous. Elle a compris qu’il était important pour nous de porter la marque en toutes saisons. Car oui, elle a réuni toutes ses forces pour proposer des chaussures chaudes pour l’hiver à venir. D’ailleurs, je compte bien vous refaire un article avec ma sélection coup de cœur. Vous verrez que la marque ne manque pas d’idées. Franchement, j’ai hâte ! Si vous avez envie de découvrir ce qu’elle propose en terme de nouveautés, je vous encourage vivement à vous rendre sur leur compte Instagram.

En attendant, n’hésitez pas à faire vos choix sur le site en ligne, vous allez vous régaler !