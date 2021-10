Un vent tourbillonnant – Mouche

C’est aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Mouche, qu’est paru, en août 2021, le petit roman Un vent tourbillonnant. Un livre d’Adrien Poissier, qui présente un être timide, renfermé, qui va tenter de s’affirmer, de rechercher son identité, d’explorer…

Edmond n’avait pas d’apparence, ni de forme, ni d’odeur, ni même d’ombre. Il était un tout petit vent, on se fichait bien de son existence. Quand Edmond arrivait quelque part, personne ne le saluait. Lorsqu’il partait, on ne le saluait pas non plus. Edmond était trop discret pour que l’on s’intéresse à lui, mais cela lui allait très bien. Ainsi, le petit vent passa le plus clair de son enfance auprès d’un grand aulne. Une mésange bleue avait bâti son nid tout en haut de l’arbre. Pendant longtemps, les choses restèrent ainsi, avec, perchée à la cime de l’arbre, la mésange bleue, et, tout à fait en bas, Edmond, rêve immobile.

Mais alors qu’il allait bientôt devenir adulte, Edmond eut envie de compter dans la vie des gens, de devenir quelqu’un, d’être reconnu. Ainsi, auprès d’un coach, il va apprendre, faire des rencontres et s’affirmer de plus en plus, afin de trouver sa place dans le monde et dans la vie des gens. Le récit est doux, bien posé, pour les jeunes lecteurs qui vont s’immerger assez facilement dans cette histoire douce, d’acceptation de soi et d’affirmation de soi. Le roman est plaisant à lire, très fluide, amusant par moments, avec de nombreuses illustrations. L’initiation, l’émancipation, la recherche d’identité, l’affirmation de soi et le retour à la nature, sont des thèmes abordés avec tendresse dans cet ouvrage doux et plaisant. Le dessin est tout aussi tendre, rond et agréable à découvrir.

Un vent tourbillonnant est un petit roman de la collection Mouche, des éditions L’école des loisirs, qui présente un récit tendre, amusant et plaisant, sur l’affirmation de soi, à travers un personnage touchant, simple et proche de la nature.