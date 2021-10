Terre éternelle : Soins bio sur-mesure pour la peau sensible des enfants

En tant que parents, nous sommes de plus en plus attentifs aux cosmétiques que nous utilisons sur nos enfants, encore plus lorsqu’ils sont tout-petits et que leur peau est encore fragile. Terre éternelle est une marque qui propose justement des soins dermo-cosmétiques bio, spécialement conçus pour répondre aux exigences cutanées de nos enfants de 3 à 10 ans.

À la découverte de la marque Terre éternelle

Terre éternelle est une marque que nous étions pressés de découvrir pour son engagement notamment, cette volonté de proposer des soins adaptés aux peaux sensibles des enfants. Soit, un travail scientifique poussé, permettant de trouver les principes actifs adéquats pour protéger leur épiderme. Et c’est d’ailleurs la science qui a réuni les trois fondateurs de la marque, puisqu’ils se sont rencontrés dans un laboratoire de recherche du CNRS à Marseille. En tant que parents qui plus est, leur volonté était de proposer une gamme sur-mesure de soins dermo-cosmétiques aux compositions bio et naturelles. Et ils l’ont fait avec Terre éternelle.

« Hydra-cocoon » : Prévenir la sécheresse cutanée

Si le point fort de Terre éternelle réside dans les formulations, la marque n’a pas mis de côté le plaisir sensoriel et réconfortant que nous pouvons espérer. Et la mention « Hydra-cocoon » est la preuve qu’il est possible de réunir les deux aspects. Chaque produit possède d’ailleurs cette mention. Il s’agit en fait de « protéger pour mieux hydrater » la peau, soit prévenir la sécheresse cutanée que l’on connaît bien, lorsqu’on n’utilise pas de soins appropriés notamment.

Les produits se composent donc de guimauve BIO qui, associée aux agents naturels d’hydratation, forme un film protecteur appelé « cocon ». Le but étant de protéger leur peau d’éventuelles agressions extérieures et de l’hydrater bien entendu. D’autres ingrédients prennent part à la formule. C’est le cas de l’huile d’amande douce et jojoba, ainsi que l’hamamélis et la camomille qui réparent et protègent la peau.

Une gamme qui s’étoffe

Terre éternelle propose 3 produits essentiels à la routine soin de nos bambins, à savoir : le soin hydratant visage, le lait apaisant corps et le gel nettoyant douceur. Nous avons eu le plaisir de tester ce dernier, et force est de constater que la promesse de respecter les peaux exigeantes des tout-petits est là.

Le Gel nettoyant douceur pour corps et cheveux

Vous l’aurez compris, le gel nettoyant douceur pour corps et cheveux porte bien son nom. Sa texture est plutôt liquide, il mousse raisonnablement et se rince facilement. Son odeur quant à elle est très discrète, peu perceptible après le bain. Les cheveux sont légers et brillants, la peau reste douce et apaisée.

Terre éternelle est une marque prometteuse qui donne envie qu’on s’y intéresse de plus près. Nous espérons qu’elle réussira à s’imposer dans le monde des cosmétiques dédiées aux enfants.