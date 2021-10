Dans la jungle Amazonienne, il y a… – Éditions Les 400 coups

“Dans la jungle Amazonienne, il y a…” est un livre accordéon raconté par Mélanie Perreault et illustré par Marion Arbona disponible aux Éditions Les 400 coups. Ce duo de choc embarque le lecteur en plein de cœur d’une nature lointaine, colorée et apaisante, à la découverte de drôles d’animaux.

En immersion dans une jungle opulente

Avec ce leporello, les auteures invitent le jeune lecteur au beau milieu de la jungle Amazonienne. Une occasion pour lui de visiter ce lieu si loin de son quotidien, bien mystérieux pour beaucoup d’entre nous. Ils vont faire la connaissance de divers animaux qu’ils pourront observer encore et encore.

Les illustrations de Marion Arbona fourmillent, elles sont imposantes et très colorées. Impossible de passer à côté de toute cette végétation d’un vert intense qui apporte son lot de quiétude. Ils croiseront toutes sortes d’animaux, tels que des toucans, perches, aras et papillons aux ailes colorées. Ainsi que des singes, des paresseux, serpents et anacondas pour les plus effrayants. De plus, son format recto-verso permet à l’enfant de parcourir la jungle de jour comme de nuit. Le livre rencontrera un franc succès auprès des enfants qui seront pressés de l’étaler entièrement à même le sol pour le découvrir dans son entièreté. Et qui sait, peut-être feront-ils des découvertes inattendues…

Et quel plaisir de retrouver la plume de Mélanie Perreault pour sa fraîcheur et son humour qui la caractérisent tant. D’ailleurs, n’hésitez pas à lire nos revues sur les livres “Dans ma ruelle, il y a…” et “Dans mon immeuble, il y a…” grâce auxquels nous avons pu la découvrir.

“Dans la jungle Amazonienne, il y a…” tout un univers à parcourir encore et encore. Le jeune lecteur va se laisser guider par la beauté du paysage. Ce leporello est une véritable invitation au voyage, dépaysement garanti !