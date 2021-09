Voltaire et Newton – Pangloss-Tula

Pangloss-Tula est le premier tome du triptyque Voltaire et Newton, un récit fantastique et surprenant, de Mitch et Sylvain Bauduret. Une bande dessinée parue en septembre 2021, aux éditions Delcourt, qui décrit une expérience folle, pour les trois héros de l’album.

A Londres, le 21 mai 1726, le jeune Voltaire fait part à un ami son désir de rencontrer le grand homme qu’est Isaac Newton. Jonathan Swift assure même que Voltaire le rencontrera. Malheureusement, le vieil homme se meurt, mais Voltaire ne désespère pas et assure qu’avec Jonathan comme intermédiaire, ses demandes d’audiences finiront bien par aboutir. Avant de partir, Jonathan demande à son ami s’il avait pu apercevoir la charmante et troublante nièce d’Isaac Newton. Mais alors qu’il continue de marcher à pied, Voltaire est interpellé par une personne, dans une voiture. Il est invité à rejoindre la personne. Il découvre rapidement qu’il s’agit de la nièce de Newton, qui aimerait qu’on l’appelle Miss Barton. Elle est surprise que le jeune monsieur soit ainsi armé. Il s’explique aussitôt, car il a subi une fâcheuse bastonnade à Paris, suite à une altercation…

Le récit présente trois forts personnages, le jeune Voltaire, qui rêve de connaître le vieil Isaac Newton, ce qui va se faire par l’intermédiaire de la nièce de ce dernier, Miss Barton. Alors que les deux hommes discutent de modèle de nation, Isaac Newton dévoile le projet de sa vie, à travers une étrange machine, le Forslo. Mais un accident et les faisceaux lumineux vont propulser inexplicablement les trois héros dans des univers ou mondes parallèles différents. La bande dessinée est curieuse, étrange, fantastique, avec ces personnages anthropomorphiques, plutôt attachants et forts, qui se retrouvent chacun dans des situations inexplicables, dans des lieux improbables, qui semblent proposer des gouvernances différentes, pour des expériences uniques et enrichissantes. Le récit entremêle le fantastique sur un fond philosophique, avec une pointe d’aventure incroyable. Le langage est succulent et très agréable. Le dessin est plutôt plaisant, le choix anthropomorphique satisfait, présentant un univers assez coloré et dynamique.

Pagloss-Tula est le premier tome de Voltaire et Newton, des éditions Delcourt, qui présente un récit plein de folie, une expérience folle pour trois personnages, qui vont se retrouver dans des univers différents aux gouvernances distinctes, mettant à l’épreuve leurs théories.