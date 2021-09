Mutafukaz 1886 Tome 4 : Replay au pays du Western par Le Label 619

Un mix qui n’est pas pour nous déplaire !

Avant dernier tome avant la fin de la série, disponible depuis le 27 Août 21 aux éditions Ankama.

Le décor du tome 4 :

La confrontation … Vinz, prisonnier, est isolé dans une des mines où le boss des Machos lui fait subir des tests. L’heure est à la confrontation. Celui-ci, tout en s’apercevant que Vinz est réactif à l’or, comme ceux de son « espèce » commence à rentrer dans une série d’explications afin de le rallier à sa cause. Des débuts de la ruée vers l’or , à son ascension fulgurante dans les milieux les plus aisés, il raconte sa montée en puissance dans ces « open-range » autrefois non colonisées.

L’arrivée des « vautours » autour de la richesse des terres, les meurtres de masses pour asservir, le capitalisme naissant facilitant l’ascension de sa race et de ses manigances !

Le point sur le comics :

Un avant dernier tome aux éditions Ankama, toujours explosif ! On est sur le point de conclure cette uchronie avec le dynamisme et le côté cru et sanglant auquel Run nous a ​déjà ​habitués. Grâce à Mutafukaz 1886, il refait totalement notre culture historique avec la création des « states », tout en grattant toutes les ignominies crasseuses qui se sont déroulées pour y arriver. Racisme, esclavage, tuerie de masse … Le capitalisme n’a rien à voir avec l’image lisse qu’on aimerait bien lui donner !!! Un retour vers le passé amer et bien sombre. Nos potes Vinz et Angelino sont comme des vengeurs au milieu de ce marasme, et cette transposition western/sci-fi sied grandement à l’ambiance incroyable posée par Simon Hutt. Ça transpire le grand ouest, avec des découpages hirsutes rendant l’action crépitante.

La conclusion :

Le point important de cette ré-adaptation côté far-west, c’est que les auteurs ne nous offrent pas un copier-coller de l’histoire initiale. Mutafukaz 1886 évolue au fil des opus en nous entrainant dans une folle aventure et une critique certaine de l’histoire ancienne et de la société US actuelle. Un quatrième tome aux Éditions Ankama, que l’on peut placer au sommet de la trame scénaristique parabolique. Tension, explosion …​Accrochez vous, ​ ça pulse pour nous traîner au dernier tome !!!