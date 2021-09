Classe de Lune – Nouvelle édition en petit format souple

Classe de Lune revient dans une édition, pour la collection Les lutins, des éditions L’école des loisirs, en format souple et plus petit. Une histoire sans texte, ni parole, qui présente une sortie de classe incroyable, où le jeune lecteur pourra interpréter librement.

Ce jour-là, les élèves d’une classe sont de sortie. Une sortie incroyable, puisque la fusée-bus s’arrête sur la Lune. Les élèves, habillés avec des combinaisons de cosmonautes sortent de la fusée. Ils se dirigent vers un personnage plus grand, le maître. A la traîne, un élève a pris un carnet et des crayons de couleurs. Ainsi, une petite file s’avance et s’éloigne de la fusée. Ils partent en exploration, traversent, en sautant, de grandes failles, découvrent, près d’un cratère, une magnifique vue sur la planète bleue. Toujours à la traîne, un élève s’arrête et décide de dessiner la Terre, comme un joli souvenir.

Le récit est tendre et amusant, avec l’élève à la traine, qui va s’endormir et ne pas voir ses camarades repartir. Le personnage va découvrir, sur cette Lune toute grise, des personnages étranges, drôles et attachants. Des créatures qui vont découvrir le dessin et les couleurs… Le récit, fait que d’illustrations, sans texte ni parole, est curieux et intéressant, pour les jeunes lecteurs qui ne savent pas encore lire et même les plus grands, invitant ainsi à interpréter ou voire différemment les choses. Une lecture faite d’observation, pour travailler et développer l’imaginaire des enfants, qui présente une histoire pleine de tendresse et de découverte, amusante et curieuse. Le dessin est superbe, suffisant, présentant un découpage énergique et efficace, puisqu’il réussit à faire passer un message, une histoire, mais aussi des émotions.

Classe de Lune, des éditions L’école des loisirs, est à découvrir ou redécouvrir, dans une nouvelle édition, en format souple et plus petit, présentant un récit sans texte, ni parole, développant ainsi l’imagination des enfants, à travers une histoire curieuse et incroyable, fascinante et touchante.