Eli & Gaston – La forêt des souvenirs

La forêt des souvenirs est le deuxième tome de la série jeunesse des éditions Ankama, Eli & Gaston. Un album de Ludovic Villain et Céline Deregnaucourt, paru en septembre 2021, qui présente un récit initiatique, sur fond de fable écologique.

Eli est chez sa grand-mère. La nuit est tombée et il pleut au-dehors. Près du feu, allongé sur un tapis, Eli souffle, elle se désespère. Gaston, quant à lui, est heureux de tourner sur son coussin. La jeune fille se demande pourquoi il faut toujours travailler pendant les vacances. Elle trouve cela vraiment injuste, de plus elle n’arrivera jamais à retenir toutes ses leçons ! Elle se demande même à quoi tout cela peut bien servir. Puis, elle se tourne vers son chat, affirmant qu’elle préfèrerait être un chat, pour dormir, manger et jouer. Sur le canapé, sa grand-mère explique qu’il est important d’étudier, même si parfois ce n’est pas très drôle. Mais le savoir et la réflexion peuvent aussi permettre de réaliser de grandes choses ! Eli souffle, elle demande à sa grand-mère si elle avait été à l’école. La vieille dame qu’il y a bien longtemps, elle allait à l’école et qu’elle adorait cela.

Les deux héros sont de retour chez la grand-mère Jo, pour les vacances. Mais, le soir-même, des bruits étranges dans la maison et l’avertissement de Mia, entraînent les deux compères jusqu’à la cave, où un voleur rôde. C’est le lendemain, qu’ils décident de partir à la recherche du brigand ! Ainsi, une nouvelle aventure, dans les bois, attend Eli et Gaston, accompagné de Mia et d’une adorable petite roche. A la poursuite d’un voleur, ils vont découvrir la quête d’un grand-père gardien de la forêt et de sa petite fille apprentie. La bande dessinée dévoile une jolie quête initiatique, où les héros vont devoir être courageux, et surmonter plusieurs épreuves, pour arriver à leur but. Sur fond de fable écologique, le récit est aussi passionnant qu’intéressant, invitant les jeunes lecteurs à être à l’écoute de la nature qui les entoure. Le dessin est toujours aussi plaisant, doux, avec un trait rond, tendre, fluide, ainsi que des couleurs chatoyantes.

La forêt des souvenirs est le deuxième tome d’Eli & Gaston, un album de la collection Etincelle, des éditions Ankama, qui présente une nouvelle aventure pour les deux héros, une quête initiatique, sur fond d’une fable écologique et touchante.