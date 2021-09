Connaissez-vous ces jeux à succès inspirés dans le football 

Si on pense à des jeux inspirés dans le sport roi, la plupart d’entre vous aura le reflexe de penser au fameux jeux vidéo de simulation, le FIFA. Et on ne peut pas vous blâmer puisqu’avec plus de 325 millions de copies vendues, on parle du jeu de vidéo sportif le plus vendu au monde, reconnue par la publication du Livre Guiness des records.

Cependant, le foot est un sport avec beaucoup plus de potentiel pour amuser les fans qu’un seul jeu vidéo qui peut même se rendre répétitif aux cours des années puisqu’il ne propose pas des dynamiques différentes.

Si vous aimeriez trouver un autre jeu lié au football pour vous enthousiasmer maintenant que l’hiver arrive, continuez de lire parce que vous êtes peut-être a très peu de le trouver !

Dans les jeux de table :

On commence par un jeu inventé en 1929 par le britannique Peter Adolph : Le Subbuteo.

La popularité de ce jeu à conduit à la création d’une Fédération Internationale de Jeux de Table avec une fédération en France aussi. Depuis 1964 jusqu’en 1993 il s’est organisé un Championnat d’Europe. À présent il y a une Coupe du Monde avec diverses catégories et dans les modalités individuelles et par équipes.

Il faut penser à une sorte de jeux de marbres mais avec des figurines de footballeurs qui sont déplacés avec l’aide du doigt indice. Une règle à tenir en compte est qu’on ne peut pais s’aider du pouce et qu’il existe une phase d’attaque et une autre de défense.

Pendant la phase d’attaque, le joueur conserve le ballon si après chaque mouvement le ballon ne touche pas un joueur de l’équipe adverse ou si le joueur attaquant n’arrive pas à prendre contact avec le ballon. Dans ces deux cas, le ballon passe à l’adversaire.

Le joueur qui n’attaque pas est en phase défensive est peut déplacer ses joueurs pour essayer de se mettre entre joueurs adverses et ballon et ainsi provoquer une erreur, mais en aucun cas ne doit toucher le ballon !

Pour ceux qui préfèrent se détendre devant l’ordinateur :

En ce qui respecte le monde des jeux électroniques, l’industrie des jeux de casino a trouvé dans le foot un grand partenaire pour développer des titres qui puissent attirer des millions de fans qui regardent les matchs chaque weekend. La stratégie pour percer le marché a fait que des nombreuses plateformes proposent des machines à sous gratuites inspirés dans le football.

NetEnt à développé la machine Football Champions Cup dans le style d’une Coupe du Monde. Les joueurs choisissent une équipe nationale avant de commencer et ensuite ils sont lancés dans l’écran du jeu qui à l’ambiance d’un stade de foot. La bande sonore imite les chants des supporters qui changent au fur et à mesure des résultats de la machine à sous.

Puis on retrouve également le Football Carnival de Playtech qui sera un choix idéal si vous êtes un disciple du football brésilien. L’écran du jeu montre l’horizon de Rio de Janeiro dessiné en couleurs et chaque fois que le joueur appui sur le bouton pour déclencher les rouleaux, des sons de samba et du carnaval de Rio peuvent s’écouter. Un jeu avec pleins de couleurs et ambiance joviale pour remonter le moral à n’importe qui.

Pour les fans de narratives et fiction :

Finalement, un jeu qui peut se jouer soit en ordinateurs ou smartphones à travers leur app : Football Drama.

C’est un jeu où l’utilisateur rentre dans la peau de Roco Galliano, un coach italien qui en plus de s’occuper d’un club en décadence et risque de faillite, doit lutter contre ses propres limites comme être humain (gros clin d’œil aux passionnés de psychologie).

L’histoire est pleine de haut et bas : Agents de foot, personnages de la mafia italienne et même des politiciens et gouverneurs du pays s’entremêlent dans le chemin du personnage principal.

Le système de jeu consiste à lancer des cartes qui vont décider le chemin qui suivra l’entraîneur de l’équipe. À partir du hasard c’est à toi de décider comment négocier avec les différents acteurs de l’histoire. Un vrai bijou de jeu pour les fans des jeux indépendants.