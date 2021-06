Football – Mon documentaire animé aux Éditions Gallimard Jeunesse

Alors que l’Euro 2021 bat son plein, les Éditions Gallimard Jeunesse proposent un nouvel ouvrage intitulé « Football ». Un documentaire animé qui fait également partie de la collection « Mes premières découvertes ». Illustré par Olivia Sautreuil et écrit par Jean-Michel Billioud, il s’adresse aux enfants curieux d’en savoir plus sur ce sport mondialement populaire.

Une bible footballistique

On pourrait apparenter « Football » à une bible footballistique au vu de la quantité d’informations que renferme le livre. La couverture donne envie de plonger dans cet univers sportif avec la représentation de ce jeune joueur sur un terrain, qui munit de ces crampons s’apprête à débuter un match.

Le livre rentre direct dans le vif du sujet : « Qu’est-ce qu’un but en pleine lucarne ? ». Les enfants déjà fascinés par ce sport – qui le pratiquent ou pas – seront pressés d’en découvrir davantage. Des anecdotes forcément, des événements historiques, des dates marquantes, des techniques, des portraits de joueurs connus. Tout cela magnifiquement illustré et raconté comme une histoire rythmée par un système de volets à soulever. Une idée ludique qui va motiver le petit à ouvrir chacune de ces 40 fenêtres pensées sous forme de questions-réponses : « Qui a inventé le football ? », « Pourquoi les gardiens de but portent-ils un maillot différent ? « Comment éviter un défenseur ? », « Qu’est-ce qu’un tacle ? », « Pourquoi le stade Maracana est-il célèbre ? ».

Notre avis

« Football » est un ouvrage très complet, à tel point qu’il va apprendre beaucoup de choses aux adultes également. Nous avons été séduits par les illustrations réalistes d’Olivia Sautreuil qui permettent aux enfants une totale identification. Certains auront même l’impression d’univers familiers et n’auront aucun mal à se projeter. La parité est bien présente et c’est très appréciable, car OUI, les filles jouent également au foot !

« Football » est un livre qui va se différencier par la richesse de ses informations. Les enfants passionnés par ce sport seront aux anges, quant aux curieux désireux d’en apprendre un peu plus, ils auront tout en main pour s’en faire une vraie idée.