Corps Humain – Mon documentaire animé, Éditions Gallimard Jeunesse

L’ouvrage « Corps humain – Mon documentaire animé » fait partie de la collection « Mes premières découvertes » chez Gallimard Jeunesse. Riche en illustrations, il fourmille d’informations sur le corps humain que les enfants à partir de l’âge de 4 ans seront ravis de découvrir.

Un ouvrage ludique, très complet

Nous apprécions tout particulièrement la collection « Mes premières découvertes » pour tout le savoir que cela peut transmettre à un enfant, d’autant plus que les livres répondent à une thématique en particulier. D’ailleurs, souvenez-vous, nous vous avions récemment présenté l’ouvrage « Football » qui fait partie de la même série.

Ici, il s’agit de découvrir tout ce qu’il faut savoir sur le corps humain. Et le livre est riche ! Cela commence au moment où le bébé est dans le ventre de sa maman. Que se passe-t-il à sa naissance ? Comment évolue-t-il durant les premiers mois de sa vie ? Et puis on arrive rapidement dans le vif du sujet, à savoir le corps humain dans son intégralité. Qu’est-ce qui différencie une petite fille d’un garçon ? Quels sont nos 5 sens ? Etc.

Des illustrations réalistes

Les enfants vont très vite se sentir concernés par le sujet, car les illustrations sont réalistes, très réussies qui plus est. Ils vont se reconnaître dans plusieurs mises en situation, notamment autour des émotions qu’ils ont déjà pu ressentir : la joie, la peur, l’étonnement, la gêne, la colère, etc. Le livre en lui-même est ludique, il possède 40 volets à soulever, à la découverte d’encore plus d’informations sur le corps humain. Ils vivront certaines situations personnelles plus sereinement : les bobos, les pipis dans la culotte, les larmes, etc. Et pour les plus curieux, ils pourront même s’attarder longuement sur le squelette illustré en toute fin du livre, qui permet de connaître toutes les parties du corps.

Découvrez nos autres revues littéraires ici.