Le Tour de France lance Le Tour de France Femmes avec Zwift

Dimanche 24 juillet 2022, Amaury Sport Organisation lancera une nouvelle épreuve féminine qui portera la signature de la plus grande course du monde, le Tour de France. Elle en adoptera les codes, les valeurs et les symboles. Après avoir enrichi son calendrier de courses féminines prestigieuses ces dernières années, A.S.O. accentue son développement dans le cyclisme féminin. Labellisée UCI Women’s World Tour, l’épreuve comptera huit jours de course. La première étape sera jugée sur les Champs-Élysées, le jour même de l’arrivée du Tour de France 2022. Située immédiatement après le Tour de France, en plein été et pendant les vacances, un public nombreux aura tout le loisir de venir applaudir les championnes au bord des routes.

La plateforme mondiale de fitness en ligne Zwift, sera le partenaire associé du désormais « Tour de France Femmes avec Zwift ». Conjointement persuadés de l’avenir prometteur du cyclisme féminin, A.S.O. et Zwift ont en effet signé un accord de partenariat de quatre ans visant à promouvoir et à développer la discipline au travers de cette nouvelle épreuve dont la vocation sera dès sa création d’être la course phare du calendrier cycliste féminin international.

À plus d’un an du lancement de l’épreuve les équipes d’A.S.O. sont en mesure d’annoncer que l’écosystème du Tour de France Femmes avec Zwift est déjà très avancé en matière de partenariats.

Plusieurs partenaires du Tour de France ont d’ores et déjà fait part de leur enthousiasme pour s’engager dès la première édition du Tour de France Femmes avec Zwift. Ainsi, LCL parrainera l’emblématique Maillot Jaune de leader, en tous points semblable à celui du Tour de France. E.Leclerc, parrain du classement de la montagne, remettra à chaque arrivée le célèbre maillot à pois. Liv Cycling, le fabriquant de cycles qui se consacre à favoriser la pratique du vélo auprès des femmes, et qui est déjà un acteur bien connu du cyclisme féminin, deviendra partenaire majeur et parrainera le classement de la meilleure jeune. Partenaire de La Course by le Tour de France avec FDJ depuis son origine, et du futur Paris-Roubaix Femmes, FDJ rejoindra les partenaires majeurs fondateurs de l’épreuve. Tissot pour le chronométrage, assurera les mêmes prestations que pour le Tour de France. D’autres partenaires devraient se joindre à eux dans les prochaines semaines.

Côté médiatisation, le Tour de France Femmes avec Zwift bénéficiera d’une couverture télévisée quotidienne en direct et d’une exposition partout dans le monde.

France Télévisions prolongera d’une semaine ses après-midi de cyclisme du Tour de France afin de permettre à ses téléspectateurs de suivre les exploits des championnes. Un accord avec l’UER (Union Européenne de Radiodiffusion) prévoit également une diffusion sur des grandes chaînes généralistes européennes.

Un plan de communication ambitieux et complet accompagnera le lancement de ce nouveau rendez-vous du cyclisme international de la présentation de l’épreuve en octobre prochain jusqu’à son lancement le 24 juillet 2022.

Amaury Sport Organisation tient à remercier tous ceux, partenaires, diffuseurs, collectivités, fédérations, qui sont d’ores et déjà partie prenante du Tour de France Femmes avec Zwift et tous ceux qui sont également aujourd’hui sur le point de les rejoindre.

Tous les détails du Tour de France Femmes avec Zwift, son parcours, ses règlements, seront révélés jeudi 14 octobre 2021 à l’occasion de la présentation du Tour de France 2022 au Palais des Congrès de Paris.

“Il s’agit d’une annonce incroyablement importante pour nous. Nous cherchons à renforcer notre investissement dans le cyclisme féminin et à véritablement contribuer à la croissance et au développement de ce sport”, déclare Eric Min, PDG et Co-fondateur de Zwift. « Ce projet a été préparé durant de longs mois après le succès du Tour de France virtuel sur Zwift l’année dernière. Zwift et A.S.O. sont désormais ravis de faire de ce rêve une réalité. Je suis depuis longtemps un fan du style offensif des courses féminines. Je suis convaincu que le peloton féminin offre l’une des courses de vélo les plus palpitantes à regarder et qu’il mérite une tribune plus importante pour démontrer ses talents et ses aptitudes. Je suis fier que nous puissions jouer un rôle majeur dans la réalisation du Tour de France Femmes avec Zwift en 2022. Ensemble, nous pouvons faire découvrir le cyclisme féminin à un public plus large et inspirer de nouvelles générations de cyclistes féminines pour les années à venir. »

Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France a déclaré : « travailler à la construction d’une épreuve telle que le Tour de France Femmes avec Zwift, c’est offrir au cyclisme féminin un événement propre à mettre en valeur les qualités sportives de championnes d’exception. Cet acte de naissance représente la perspective de voir une course féminine se hisser au sommet des événements majeurs de la planète sport. Les championnes y manifesteront leur volonté de se départager sur des parcours exigeants, pour aller chercher le plus prestigieux des trophées, le Maillot Jaune ».

Plus d’information sur www.letourfemmes.fr