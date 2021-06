Rock Legends – Tribute to Supertramp et Dire Straits en tournée 2021

Partagez





Rock Legends rend hommage à Supertramp et à Dire Straits. Une soirée de concerts aussi légendaires qu’inoubliables pour revivre la magie du bon son en vous installant à bord d’une formidable machine à remonter le temps.

ROCK LEGENDS

Tribute to SUPERTRAMP ET DIRE STRAITS

à la Salle Pleyel le 7 septembre 2021

et en tournée dans toute la France

Rock Legends nous fait retrouver le chemin des salles de concert avec une soirée de légende qui va réunir tous les fans de Supertramp et de Dire Straits, représentés par leurs tribute bands Logicaltramp et Money for Nothing. Une date à Paris, le 7 septembre 2021, puis une tournée qui sillonnera toute la France.

Fort du succès des précédentes tournées, Richard Walter Productions revient en septembre avec la tournée hommage aux deux groupes légendaires Supertramp et Dire Straits qui jouera à Paris à la Salle Pleyel le 07/09/2021, puis sillonnera toute la France pour une vaste tournée.

LOGICALTRAMP

Faites un plongeon dans la magie des albums de Supertramp. Un mimétisme vocal époustouflant, un respect de la partition originelle, une reconstitution parfaite des concerts et de l’esprit live de Supertramp à travers des musiciens d’exception, qui ont permis à Logicaltramp de gagner ses lettres de noblesse, devenant ainsi le seul groupe validé aussi bien par Roger Hodgson que par John Helliwell, membres originaux de Supertramp.

MONEY FOR NOTHING

Le groupe hommage à Dire Straits se produit depuis 20 ans à travers le monde. Certainement le meilleur groupe hommage à Dire Straits en Europe, sera sur scène pour nous faire retrouver, avec un mimétisme stupéfiant, le jeu de guitare inégalé de Mark Knopfler. Le brillant guitariste Aled Williams qui a le son, mais également la voix de Mark Knopfler, ce qui rend ce « tribute band » anglais totalement unique.

DATES DE LA TOURNEE

Nancy / Salle Ploirel – 5/09/21 – 17H00 Paris / Salle Pleyel – 7/09/21 – 20H00 Le Mans / Palais Des Congrès – 8/09/21 – 20H00 Bordeaux / Theatre Femina – 9/09/21 – 20H00 Pau / Zenith – 10/09/21 – 20H00 Nantes / Cite Des Congres – 11/09/21 – 20H30 Rennes / Emc2 – 12/09/21 – 17H00 Lille / Theatre Sebastopol – 14/09/21 – 20H00 Saint Omer / Sceneo – 15/09/21 – 20H00

BILLETTERIE :

En ligne : https://www.rwprod.org/rock-legends-3

Tarifs : à partir de 35 euros