Psykoparis, un récit complet plein de folie

Psykoparis est un récit complet de Tristan Roulot et Corentin Martinage, paru aux éditions Soleil, en mai 2021. Après un premier tome paru en 2011, la bande dessinée offre la suite et fin dans cette intégrale explosive, gorgée d’action, d’humour et de folie.

Paris, porte de Champerret, dans un bar, quatre jeunes gens discutent tranquillement, autour d’une table. Cid explique à ses amis ses dernières péripéties. Il a retrouvé un papier encore coincé dans une porte, alors il s’est dit que c’était bon, que les proprios étaient partis. Il a donc sorti ses outils pour crocheter la serrure. Il finit par ouvrir la porte et tombe nez à nez avec un petit vieux ! Le jeune homme explique qu’il s’est excusé, qu’il a fait genre qu’il s’est trompé de porte… Le petit vieux s’est mis à papoter avec Cid, qui rappelle, par la même occasion que cela est bête, car l’appartement est trop petit pour la fête qu’ils préparent ce soir même ! Les jeunes gens ne savent toujours pas où ils vont faire leur fête… Leur conversation est rapidement coupée par une jeune femme qui tient un saï rond pointé à la gorge du barman…

Une bande d’adolescents squattent des appartements vidés de leurs occupants partis en vacances, pour faire la fête ! Pour cela, ils vident également les pièces et revendent les meubles pour pouvoir payer la bouffe et les boissons. Mais ce soir-là, ils vont occuper le mauvais appartement, le domicile de Maman, vieille usurière qui tient Paris entre ses griffes. Un précieux carnet bleu, qui contient tous les dus de ses clients vient à disparaître. Ainsi Paris devient un véritable champ de bataille, et tous les protagonistes se retrouvent mêler, de plus ou moins prêt, à ce carnet à Maman ! Les évènements s’enchainent dans cette bande dessinée explosive, bien menée, captivante, curieuse, déjantée, pleine d’action et d’humour. La lecture est plaisante, pour cet ouvrage original, dynamique et divertissant, mêlant quelques genres efficacement. Le dessin est tout aussi plaisant, moderne, vif, avec un trait fin et fluide, des personnages expressifs, et un univers coloré.

Psykoparis est un récit complet, des éditions Soleil, qui reprend le premier tome de la série et offre ainsi la fin de ce récit épique, déjanté et explosif. La capitale est à feu et à sang, depuis que Maman, usurière qui tient Paris dans ses mains, s’est fait voler son précieux carnet…